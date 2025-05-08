南投歐風豪奢城堡酒廠拍照超美 試營運再等等

南投酒廠內斥資13億元打造的城堡式威士忌觀光酒廠，令人彷彿秒飛到歐洲國家豪奢古堡莊園。（記者張協昇攝）

2025/05/08 10:17

〔記者張協昇／南投報導〕南投市一座大型歐式古堡誕生，優美雄偉的造型及古堡前一大片綠意盎然的草坪花園，令人彷彿置身歐洲國家豪奢古堡莊園，但其實這是台灣菸酒公司於南投酒廠斥資13億元打造的「城堡式威士忌觀光酒廠」，雖然尚未啟用，但已吸引許多民眾前往拍照朝聖，預計明年試營運後，將成為南投觀光版圖一大亮點。

1978年設廠的南投酒廠，位於南投市軍功里，過去主要生產水果酒，尤以葡萄酒為大宗。1986年，南投酒廠設置全國首創的大型橡木桶造型品酒屋（目前暫停開放），開啟觀光酒廠推廣國產水果酒類銷售先例，並於2008年開始轉型成為專業的威士忌蒸餾工廠，以生產OMAR單一麥芽威士忌系列，獲獎無數，在全世界獲得頗高的評價。

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目前南投酒廠設有水上展售中心，販售酒廠生產的各式水果酒、威士忌外，也有獨家開發的紅麴香腸、紅酒泡芙等小吃點心，並有一處地下酒窖，介紹台灣威士忌的特色、產製流程及飲酒文化，也接受預約提供威士忌製程知識導覽，由於酒窖內存放許多橡木桶，在這裡拍照相當有fu，會有1秒內就來到了國外酒莊的錯覺。

台灣菸酒公司為擴充南投酒廠觀光服務量能，以及更新酒廠生產設備，因而斥資13億元打造這座歐式城堡型威士忌觀光工廠，盼讓遊客彷彿置身異國品酒，提供不一樣的休憩場域體驗，目前建築主體已完成，已吸引許多民眾慕名前來拍照。

南投酒廠表示，城堡觀光酒廠，原本預計今年底試營運，但因內部設施、裝潢與戶外造景還在施作，且還要申請使用執照，預計要到明年底才能試營運。

南投酒廠大型橡木桶造型品酒屋與威士忌裝置藝術，也是遊客拍照熱點。（記者張協昇攝）

南投酒廠地下酒窖，存放許多橡木桶，拍照相當有fu，宛如置身國外酒莊。（記者張協昇攝）

南投酒廠目前的水上展售中心，販售酒廠生產的各式水果酒、威士忌。（記者張協昇攝）

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