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    白沙屯媽第7天進彰化市！ 萬人熱情飆到100度尖叫「我愛您」

    白沙屯媽祖進香隊伍今天第7天進入北彰化地區，早上走彰水路，沿路信徒高喊「媽祖媽祖我愛您」信徒歡呼聲喊得宏亮。（圖擷取白沙屯媽直播）

    白沙屯媽祖進香隊伍今天第7天進入北彰化地區，早上走彰水路，沿路信徒高喊「媽祖媽祖我愛您」信徒歡呼聲喊得宏亮。（圖擷取白沙屯媽直播）

    2025/05/08 09:45

    〔記者張聰秋／彰化報導〕白沙屯媽祖進香隊伍今天（8日）邁入第7天，一早從溪湖糖廠起駕，經埔鹽沿彰水路前進，約上午9點抵達福興，接著朝秀水、彰化市前進。沿途萬人護駕，街道上熱鬧非凡，信徒們喊著「媽祖媽祖我愛您」，現場氣氛溫馨又熱烈。

    最讓人感動的，是鑾轎隊不只抬轎，更扛起信眾的願望。多次可見隊員將大轎抬高，讓坐著輪椅、行動不便，甚至中風癱瘓的信徒，也能鑽轎腳，祈求平安與健康。

    雖然白沙屯媽祖的進香路線不固定，但今天早上6點起駕後，頭旗與鑾轎幾乎一路同向前進，從彰水路北返，媽祖沒有海放頭旗的情形。根據頭旗路徑研判，已抵達秀水高工附近，鑾轎也可能從彰水路、經過國道1號彰化交流道後，進入彰化市區。

    至於接下來是否繞入中央陸橋走省道台一線中山路，或直行中華西路轉金馬路，再跨大肚溪進入台中，就要看媽祖的旨意。

    7天來迄今，進香隊伍去程與回程累計已走了243公里，昨天單日從南投繞回南彰化地區就走了30公里，不少信徒說，真正「硬斗」，雖不到小跑步，差不多急行軍了。更有信徒表示，今年進香行程太棒了，去程看海，回程看山景，天氣熱，但熱情飆到100度。

    白沙屯媽祖進香隊伍今走彰水路，沿途都有信徒鑽鑾轎，不乏行動不便、中風癱瘓者，祈求媽祖庇佑找回健康。（圖擷取白沙屯媽直播）

    白沙屯媽祖進香隊伍今走彰水路，沿途都有信徒鑽鑾轎，不乏行動不便、中風癱瘓者，祈求媽祖庇佑找回健康。（圖擷取白沙屯媽直播）

    白沙屯媽祖進香隊伍今天進入北彰化地區，沿著彰水路走，所到之處都有信徒跪地求鑽鑾轎，場面令人感動。（圖擷取白沙屯媽直播）

    白沙屯媽祖進香隊伍今天進入北彰化地區，沿著彰水路走，所到之處都有信徒跪地求鑽鑾轎，場面令人感動。（圖擷取白沙屯媽直播）

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