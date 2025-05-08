高雄班班有大屏一年內完成 黃柏霖:市長緊緊緊、可以再快一點

高市議員黃柏霖推動班班有大屏，獲高市府正向回應。（翻攝官網）

2025/05/08 09:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員黃柏霖喊話校園「班班有大屏」，獲市長陳其邁迅速回應1年內完成!黃柏霖今總質詢時肯定陳其邁用心，同時再建議孩子教育不能等，陳其邁號稱緊緊緊，大屏建置可以再快一點，陳其邁答詢時指出會盡力，可以加速就加速。

黃柏霖說，智慧城市是未來趨勢，尤其數位化時代，沒推動智慧城市，會落後越來越多，應越早智慧化、價值搶在最前緣，一旦智慧化投資若不足，將很難與其他縣市競爭。

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黃柏霖提到日前偶然間得知校園缺乏大型螢幕，全高雄只有44.8%，與其他五都相較、明顯落後，他某一天把相關訊息轉給市長陳其邁，陳其邁立刻回應，會設法在1年內完成建置，這讓他感覺相當窩心。

他強調，非常肯定市長與市府的積極，但今天想再拜託市長，如果可以再快一點就快一點，讓學童可以立刻獲得智慧化教學設備，並具體建議明年3月以前完成，讓孩子寒假過後一開學，就能有大屏。

陳其邁答詢說明，已要求教育局在明年4月前完成，現在有兩種方式可評估，一種是租賃、一種是購買，會請副市長林欽榮協助整合，會盡最大能力在1年內完成 如果可加速就加速；他同時補充，高雄將高中職以下都列入計算，未來高中職以下教室都會有大屏。

黃柏霖建議班班有大屏進度可再快一點，陳其邁允諾明年四月前完成、如果能加快就加快。（翻攝官網）

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