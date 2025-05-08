新北三峽山路土石崩！員警收假驚見急通報 恐數日才能搶通

三峽區北111縣道添福路段大量土石坍方，阻斷通行。（記者吳仁捷翻攝）

2025/05/08 09:26

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三峽區北111線鄉道添福路段，今天上午傳出坍方，大量落石及土方傾洩而下阻斷道路，恰巧被一名收假的三峽警分局警員發現通報，釐清有無人車受困；相關單位估計坍方量體達上千立方米，可能需要數天才能搶通，民眾取道添福往插角方向，須提前改道。

據了解，近日豪大雨山區土石鬆動，新北市三峽區北111線鄉道為中正路（台三線省道）通往插角要道之一，但該路段2.5K至3K處，添福路段今天清晨傳出土石崩落，佔據雙向道路，通行受阻。

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三峽警分局插角派出所一名員警正要收假返回派出所，行經北111線鄉道添福58之3號旁，發現有大量坍方占據車道，護欄也遭砸毀，雙向無法通行，立刻通報分局勤務中心，由於北111線鄉道是添福里居民通往插角、桃園市復興要道，通行受阻須提前改道繞路，出入便利性受阻。

三峽警分局、三峽區公所及新北市工務局養工處等單位搶修，至於有人車受困，警方持續清查。

警方確保用路人安全，派遣吉埔所警員於添福58之3號前封閉道路警示，提醒想前往插角山區用路人提前改道；另名插角所警員於湊合橋引導下山民眾，改走北114線鄉道通往三峽、桃園方向，同步透過警廣於即時交通資訊網及CMS發佈路況，通報訊息，呼籲途經民眾，提早改道。

警方在湊合橋頭、添福路段管制，提醒民眾改道。（記者吳仁捷翻攝）

警方在湊合橋頭、添福路段管制。（記者吳仁捷翻攝）

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