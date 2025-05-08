宜蘭交通長期被漠視！爭取高鐵延伸 年輕人發起支持聲浪

宜蘭人支持高鐵聲浪相當強烈。（資料照）

2025/05/08 09:20

〔記者游明金／宜蘭報導〕高鐵延伸宜蘭環評初審遭退回補件，宜蘭一群年輕人發起支持高鐵聲浪，希望中央不要漠視宜蘭交通長期被忽視的事實；高鐵延伸宜蘭，不只是交通建設，而是爭取公平發展、改善生活，打造永續的台灣未來，這是很關鍵的一步。

員山鄉民代表李筱婷指出，西部這幾十年來，高速公路一條接一條，高鐵從台北直達高雄延伸到屏東，西部突飛猛進，但宜蘭呢？交通建設停滯，這是長年忽略與制度性不公平的結果，這不只是落後，而是一種歧視，宜蘭得不到基本的交通公平，這是是交通建設長年西偏東忽的霸凌，宜蘭需要公平發展機會，高鐵延伸是宜蘭翻轉未來起點，也是政府展現公平正義的試金石。

請繼續往下閱讀...

好自然露營區籌備處負責人陳冠丞說，高鐵不只是一條新鐵路，而是一種全新生活模式與未來可能，高鐵延伸後，台北到宜蘭僅需20到30分鐘，通勤將變得更快、更穩定、更輕鬆，宜蘭將真正納入大台北生活圈，同時提供不再塞車的新選擇，能有效分流國五交通壓力。

羅東鎮民代表陳定霖說，台鐵「樹林—七堵段」是全台最壅塞的鐵路瓶頸，已無法承擔更多需求，興建「北宜直鐵」，班次無法實質增加，運量成長有限，高鐵則完全不同，它是高容量運輸系統，是翻轉東部交通關鍵起點，真正有能力解決東部「一票難求」困境。

威盛保經保險經紀人林緗庭指出，高鐵延伸宜蘭讓宜蘭進入「30分鐘大台北生活圈」，空間距離不再是發展限制，當時間成本大幅降低，宜蘭吸引力將大大提升，從「邊陲城市」走向「區域核心」，有助於吸引企業來宜蘭設點，創造更多在地就業機會，讓宜蘭從觀光型城市邁向產業多元化城市。

羅美玲立委辦公室助理劉品妡說，對偏鄉來說，時間就是距離，高鐵延伸後，宜蘭居民能更快進入雙北的大型醫學中心，將成為一條真正的生命通道，高鐵可有效轉移大量使用國五通勤、觀光車流，減少交通碳排放，為國家邁向永續、減碳社會奠定重要基礎。

宜蘭縣進步婦女聯盟理事李姿婷認為，東部交通結構非常脆弱，進出花東靠的就是一條蘇花公路、一條東部鐵路，北宜間也只靠國道五號與台鐵，一旦災害來臨，任何一段中斷，全線就停擺，物資無法送達，這不只是地方困境，更是全國性風險，高鐵能在災害發生時扮演關鍵角色，成為災時東部最穩定的後援系統。

高鐵延伸宜蘭路線圖。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法