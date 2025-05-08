永慶高中國中部 嘉義縣科展奪雙冠

嘉義縣立永慶高中國中部學生在嘉義縣科展獲得2組第一名。（永慶高中提供）

2025/05/08 09:14

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣立永慶高中國中部學生參加114年度嘉義縣國民中小學科學展覽會，日前公布成績，奪得兩組第一名，同時獲「最佳創意獎」與「最佳團隊合作獎」兩項特別獎，展現學生在科學研究、團隊協作與創新應用上的成果。

生物科學領域部分由陳泳蓁、楊子瑩、賴衣絨組成團隊，發表研究作品<「番」天覆地－難逃「塑」命？塑膠微粒暴露對番茄生長的影響>，奪得生物國中組第一名及最佳創意獎；研究動機來自生活觀察與家庭背景，包括親人在塑膠工廠工作的健康疑慮及田間小番茄種植經驗，引發學生對塑膠微粒進入食物鏈的疑問，透過水耕實驗方式控制變因，歷經設計困難、天候干擾與資料查證等挑戰，完成研究。

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獲獎學生說，科展學到科學方法，使用簡報軟體，學習團隊包容與溝通及口語表達和臨場反應能力，感謝張珮珊老師與李雅婷老師指導與陪伴。

生活與應用科學領域作品<把我的 token 還給我>，由李艾瑜、陳思璇合作，奪得該類組第一名及最佳團隊合作獎；作品靈感源自醫師母親的經驗與難以解讀健康檢查報告的真實情境，兩人運用Python與AI技術，設計出可協助分析與解讀健檢異常項目的智慧系統，大幅降低 token使用量，提高效率與精準度。

李艾瑜說，感謝蔡羽峰老師的鼓勵與技術引導，能獲獎是對努力的肯定。陳思璇說，有信心將系統未來應用於全國學生健檢報告的理解與健康教育推廣，讓AI真正成為助人的力量。

永慶高中校長郭春松表示，獲獎展現國中部學生的潛力與科學素養，科展不只是比賽，更是培養問題解決能力、邏輯思維與創新應用的學習歷程，勉勵學生從生活中發現問題、提出假設並驗證，是最有價值的學習方式，學校將持續支持學生探究精神，提供各項資源鼓勵學生參賽。

學生在探討塑膠微粒暴露對番茄生長的影響。（永慶高中提供）

學生說明科展研究成果。（永慶高中提供）

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