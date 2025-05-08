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    車城農會攜手保力社區 打造溫馨母親節永生花藝饗宴

    車城農會攜手保力社區 打造溫馨母親節永生花藝饗宴。（記者蔡宗憲攝）

    車城農會攜手保力社區 打造溫馨母親節永生花藝饗宴。（記者蔡宗憲攝）

    2025/05/08 08:51

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕為歡慶母親節，車城農會推廣部首度與保力社區合作，結合家政班移地至保力社區，舉辦「漂亮媽媽母親節活動」，以溫馨花藝與美食獻上對媽媽們的祝福。活動現場化身浪漫花藝教室，在推廣部精心佈置下，洋溢濃濃節日氛圍，吸引眾多媽媽熱情參與，場面溫馨感人。

    活動特別邀請Emily’s Garden手作乾燥花名師陳容慧，帶領媽媽們體驗永生花藝創作。從選材到排列，每位媽媽專注投入，親手打造專屬花藝作品，綻放屬於自己的美麗。現場貴賓雲集，包括縣議員潘芳泉、車城鄉長陳政雄、保力村長張明文、保力社區理事長陳美惠、前理事長曾德生、老人會理事長盧美琴及婦女會理事長黃子晏，齊聚與媽媽們共創美好回憶。貴賓們不僅鼓勵媽媽們展現創意，更親切互動，讓活動充滿歡笑與感動。

    中午，長灘飯店精心準備的自助式餐點登場，色香味俱全的五星級料理讓媽媽們大飽口福。在花香與美食的環繞下，媽媽們臉上洋溢幸福笑容，頻頻讚嘆農會用心。活動尾聲，媽媽們帶著親手製作的永生花依依不捨離場，紛紛表示「農會辦的活動太棒了！像置身花藝教室，又能享用美味餐點，真的與眾不同！」不少人更熱切期盼農會能再次舉辦類似活動。

    車城農會表示，此次活動旨在透過家政班與社區合作，推廣在地文化與婦女技藝，未來將持續舉辦多元活動，讓更多媽媽感受到關懷與喜悅。保力社區也承諾，將與農會攜手打造更多溫馨時刻，為社區注入活力與凝聚力。

    車城農會攜手保力社區 打造溫馨母親節永生花藝饗宴。（記者蔡宗憲攝）

    車城農會攜手保力社區 打造溫馨母親節永生花藝饗宴。（記者蔡宗憲攝）

    車城農會攜手保力社區 打造溫馨母親節永生花藝饗宴。（記者蔡宗憲攝）

    車城農會攜手保力社區 打造溫馨母親節永生花藝饗宴。（記者蔡宗憲攝）

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