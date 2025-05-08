環境部與中央大學簽合作備忘錄 瞄準綠領人才培育

環境部長彭啓明（右）與中央大學校長蕭述三（左）代表雙邊簽署合作備忘錄，未來將攜手打造氣候調適、淨零、循環等多面向合作，培育綠領人才。（記者吳柏軒攝）

2025/05/08 08:44

〔記者吳柏軒／桃園報導〕看準未來永續及綠能科技發展，如中央大學便突破獨尊半導體招生趨勢，全國首創永續與綠能科技研究學院，瞄準綠領人才培育，環境部更首度與大學簽合作備忘錄，與中央攜手共同推動氣候治理、淨零轉型及綠色競爭力發展，環境部長彭啓明認為，此領域不受景氣波動而消失，盼學子投入解救地球行列。

環境部首度與大學端簽署合作備忘錄，7日在中央大學由環境部長彭啓明與中央校長蕭述三共同簽名，至2029年底止，雙方合作氣候變遷調適、淨零排放、資源循環、環境治理及污染預防等5大議題，包含科研、技術、學術及政策支援等，也將結合淨零綠領人才培育聯盟的共同設計課程模組，強化人才養成。

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彭啓明指出，透過人力銀行調查，綠色、淨零、氣候調適等相關職缺逾2萬2千個，僅次半導體AI的人力需求，而自己也是中央大學畢業，後來出國見識並走上創業，當時很辛苦，如今環境部願意來幫助年輕人，如已跟行政院爭取百億元綠色基金要協助綠色新創，他強調，不見得每個人都要投入半導體，綠色領域不會因景氣波動而消失，青年可加入「解救地球」行列，是事業也是志業，讓國家、世界更乾淨。

蕭述三則說，永續絕對是普世價值，希望此成為學生素養，做任何事都自然而然想到永續，同時，中央明年將舉辦全國大專校院運動會，也會以永續當作主題；彭啓明補充，希望協助全大運打造成巴黎奧運的環保規格，如無一次性用品、賽事衣服採環保材質、永續食物等，只要規劃提出，將全力支持。

中央統計，學校專注永續跨域研究，低碳能源、新能源等開發深耕數十年，透過行政院國家重點領域產學合作及人才培育條例，首創「永續與綠能科技研究學院」，每年培育上百人；環境部國家環境研究院也表示，未來將攜手國內優秀學研機構，共創具韌性與綠色競爭力的永續社會。

環境部長彭啓明回到母校中央大學開講，談論環境治理新問題等，如舉例台積電就與環境部合作碳捕捉技術，承擔氣候調適的責任。（記者吳柏軒攝）

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