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    國境之南愛恨交織47年 台灣最後核電除役倒數

    建於1978年的台電第三核能發電廠（簡稱核三廠），即將於5月17日正式除役。（記者蔡宗憲攝）

    建於1978年的台電第三核能發電廠（簡稱核三廠），即將於5月17日正式除役。（記者蔡宗憲攝）

    2025/05/08 08:48

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台電第三核能發電廠（簡稱核三廠）計畫從1978年開始，即將於5月17日正式除役，結束長達40年（商轉）的發電任務。核三廠是當年「十二大建設」的產物，位於屏東縣恆春鎮，鄰近馬鞍山與南灣，在墾丁國家公園設立前動工，成為國家公園內的另類「自治區」。二號機即將停機，也代表台灣正式邁入「非核家園」，核三廠的歷史不僅是台灣能源轉型的縮影，更是恆春半島居民愛恨交織的複雜記憶。

    核三廠一、二號機分別於1984年7月與1985年5月商轉，卻因核輻射疑雲與出水口熱排水問題，與三軍聯訓基地、墾丁國家公園管理處並列「恆春三害」。耆老葉先生回憶，1985年商轉初期，廠內氣輪發電機規格不符，引發氫氣外洩爆炸，震耳欲聾的巨響與濃煙讓居民誤以為核電廠毀滅，瞬間重創南灣房價。「當時三棟海邊房子才60萬，還沒人要！」他感嘆。如今南灣民宿林立，當年逢低買進者多成為海景民宿主人，房價飆漲數十倍。

    更令人心悸的是1984年的一場疏失，廠內人員誤開輻射廢水閥門，少量廢水流入南灣海域。雖事後清運污染海沙，居民仍一度不敢食用當地漁獲，甚至擔心生育畸形或死胎。

    「那段時間，大家連海邊都不敢去。」陳姓資深潛水教練指出，核三廠溫排水早年甚至造成嚴重珊瑚白化，1987至1988年間，排水口至貓鼻頭淺海珊瑚幾乎全毀，成為「珊瑚殺手」的惡名源頭。

    然而，如今核三廠卻帶來意外轉機。海生館學者曾研究發現，墾丁珊瑚早年溫排水導致部分珊瑚白化，卻讓倖存珊瑚適應高溫環境，形成獨特的抗逆力，「溫水煮珊瑚，意外讓墾丁珊瑚因禍得福」學者笑稱。這項「核電副產品」讓居民對核三廠的觀感多了幾分複雜。

    「核三養大」的居民方小姐分享，47年來，恆春居民與核三廠從戒慎恐懼到習以為常。廠內員工與居民通婚頻繁，下班後的餐廳與宵夜場仰賴他們消費，每年機組大修更帶來數百個工作機會。「反核聲浪在別處很響，這裡卻很安靜，」她說。台電的睦鄰回饋金也成為地方經濟支柱，許多家庭直接或間接受惠。

    恆春政治觀察家李先生笑稱，核三廠是政治人物的「提款機」，選前痛批核安、爭取回饋金提高，早已是藍綠不變的選舉戲碼，「但真要談延役，多數居民其實不反對，只要安全有保障、回饋再加碼，」。

    核三廠除役後，25年的拆廠計畫即將展開，核三廠的47年，是恆春半島的恐懼與共存、破壞與奇蹟交織的縮影。隨著5月17日二號機停機，台灣告別核電時代，恆春居民也將迎來新篇章。這座「三害」之一的核電廠，終將成為歷史，但它座落南灣的兩顆「圍阻體」早已是當地居民難以抹滅的記憶。

    核三廠將於5月17日正式除役。（記者蔡宗憲攝）

    核三廠將於5月17日正式除役。（記者蔡宗憲攝）

    台電核三廠位在墾丁國家公園內，緊鄰南灣沙灘，將於5月17日除役。（記者蔡宗憲攝）

    台電核三廠位在墾丁國家公園內，緊鄰南灣沙灘，將於5月17日除役。（記者蔡宗憲攝）

    台電核三廠位在墾丁國家公園內，將於5月17日除役。（記者蔡宗憲攝）

    台電核三廠位在墾丁國家公園內，將於5月17日除役。（記者蔡宗憲攝）

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