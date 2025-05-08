今降雨稍緩明又一波梅雨鋒面 一路下到下週一

氣象專家指出，預估明日下半天起又有另一波梅雨鋒面接近，且不只午後山區對流發展顯著，雷陣雨還會擴展到平地，而這波鋒面將影響2天以上，預估至少會持續到下週一。（資料照）

2025/05/08 08:07

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今日因鋒面逐漸北抬遠離，雨勢趨緩，不過氣象專家指出，預估明日下半天起又有另一波梅雨鋒面接近，且不只午後山區對流發展顯著，雷陣雨還會擴展到平地，而這波鋒面將影響2天以上，預估至少會持續到下週一。專家也形容這是「今年迄今，最像梅雨鋒面的梅雨鋒面！」

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日天氣受鋒面北抬影響，各地天氣轉趨穩定，只剩大台北、東北部地區及午後各山區會有零星局部的間歇性降雨。

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「林老師氣象站」提醒，預估明日下半天起，受另一波梅雨鋒面接近的影響，不只午後山區對流發展顯著，雷陣雨還會擴展到平地，西半部及東北部地區轉為短暫陣雨或雷雨天氣的機會增大。

「林老師氣象站」說明，這波梅雨鋒面預計會由北到南影響台灣2天以上，初估至少會持續到下週一（12日）的上半天；此與氣候統計中，每波梅雨鋒面影響台灣至少都在1.58天或以上的結果相似。

「林老師氣象站」也提到，由於鋒面通過，環境轉為不穩定，整個西半部及東北部地區都會有短暫陣雨或雷雨，並可能伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，且有局部大雨或豪雨發生的機率；其它地區，亦有局部短暫陣雨或雷雨，需特別注意此類集中又持續的顯著降雨，預先做好完善的防範準備。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日鋒面北移，各地轉多雲時晴，白天偏熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。明日各地多雲時晴，白天熱，水氣略增，午後近山區及東半部，有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

吳德榮表示，預估週六、下週日「梅雨季」第2波移動性鋒面南下，轉有陣雨或雷雨，須慎防「劇烈天氣」，且北台明顯轉涼，其他地區氣溫略降。

吳德榮說明，預估下週一鋒面在巴士海峽繼續南移，南台灣雨後多雲，其他各地區轉晴，白天炎熱，早晚有涼意，日夜溫差大。至於下週二、三各地晴朗穩定，持續白天炎熱，要注意防曬、防中暑，早晚有涼意，日夜溫差大，三天皆應注意穿著調整。

吳德榮提到，下週四至週六各地晴時多雲，白天熱，水氣略增，午後山區偶有局部短暫降雨的機率；各國模擬有差異，需持續觀察模式的調整。

「林老師氣象站」提醒，預估明日下半天起，受另一波梅雨鋒面接近的影響，不只午後山區對流發展顯著，雷陣雨還會擴展到平地。且這波梅雨鋒面預計會影響台灣2天以上，初估至少會持續到下週一的上半天。（圖擷自臉書）

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