05/08 各報重點新聞一覽

美聯社七日引述匿名美國官員報導，美國總統川普下週訪問沙烏地阿拉伯期間，將宣布美國今後不再稱呼波斯灣（Persian Gulf），而是改稱「阿拉伯灣」（Arabian Gulf或Gulf of Arabia）。（彭博）

2025/05/08 06:27

自由時報

川普下週訪中東重大宣布 波斯灣改稱阿拉伯灣

美聯社七日引述匿名美國官員報導，美國總統川普下週訪問沙烏地阿拉伯期間，將宣布美國今後不再稱呼波斯灣（Persian Gulf），而是改稱「阿拉伯灣」（Arabian Gulf或Gulf of Arabia），此事若成真，恐將進一步衝擊美國和伊朗的關係。

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護行人安全 交部推早亮綠燈5~10秒 包括專用、早開時相 鼓勵地方政府設置

為了尊重行人路權，並維護過馬路安全，交通部長陳世凱昨宣布，要求各縣市政府全面增加「行人專用時相」和「行人早開時相五秒到十秒」設施，交通部設置獎勵和警告機制，達成目標的縣市有獎勵及補助，未達成目標的縣市會公布名稱，並列入年度道安工程評分項目。

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毒駕撞康橋車隊 累犯求處10年重刑 藥頭販賣一、二級毒品 求刑12年

新北市康橋國際學校高一學生四月廿二日進行單車環島活動，遭毒駕男子蕭文榮逆向撞擊，造成七人輕重傷。檢警發現，蕭男在事發前幾小時施用海洛因、安非他命及依托咪酯三種毒品，其中海洛因代謝物嗎啡濃度超標一一○六倍，並查出其毒品來源為陳姓藥頭。彰化地檢署昨依毒品危害防制條例等罪嫌起訴，並對蕭男、陳男求刑十年與十二年。

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聯合報

關稅戰降溫？美中本周瑞士會談 也可能觸及出口管制議題

美國官方在六日宣布，財政部長貝森特、美國貿易代表葛里爾八日將前往瑞士，預計本周末與中國大陸的經濟高層代表會面。雖然美方未提及中方高層，但大陸官方昨天也宣布，大陸國務院副總理何立峰九日至十二日將訪問瑞士，訪問期間將以中美經貿中方牽頭人身分，與美方牽頭人貝森特舉行會談。

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20年來最嚴重衝突 印巴交火至少38死

印度宣布七日凌晨空襲巴基斯坦控制的克什米爾等地九個地點，稱這是「對恐怖分子營地的精準打擊」，巴國隨即開砲反擊。印巴在邊境猛烈交火，兩國至少卅八人喪命，成為這兩個相鄰核武國家廿年來最嚴重衝突。

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中國時報

中美關稅談判 10日瑞士登場

中美關稅談判露曙光！大陸副總理何立峰預定10日起與美國財政部長貝森特在瑞士日內瓦舉行2天會談。對這場千呼萬喚始出來的會談，北京定性為「接觸」，強調是應美方多次要求，中國不會為了尋求協議而犧牲原則與立場。貝森特則表明，美國無意與中國脫鉤，只是要求「公平貿易」，他也說此次會談是為緩和局勢，不期望達成重大協議。

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印巴衝突交火 南亞軍事緊張升高

印度控制的克什米爾地區，日前發生26位遊客遭槍擊事件，令印度與巴基斯坦的緊張局勢再升級。印度軍方7日凌晨向巴基斯坦及其控制下的克什米爾地區發射飛彈襲擊，當地媒體指至少造成26名平民死亡、46人受傷；巴國隨即反擊，聲稱擊落5架印度戰機及1架無人機。觀光署7日表示，經查台灣僅1旅遊團在巴基斯坦，但距衝突區遙遠，將持續關注及適時回應。

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為維護行人過馬路安全，交通部長陳世凱昨宣布，要求各縣市政府全面增加「行人專用時相」和「行人早開時相五秒到十秒」設施。（記者吳亮儀攝）

檢方認為，蕭男多次因施用毒品入監仍不知悔改，此次吸毒後上路撞傷多名學生，無從寬貸，請求法院從重量刑，判處10年有期徒刑。（記者陳冠備攝）

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