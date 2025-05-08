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晴時多雲

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    悶熱！午後各地轉晴 南部高溫上看36度

    中央氣象署表示，今天上午過後各地多雲到晴天氣，僅基隆北海岸有零星陣雨。（資料照）

    中央氣象署表示，今天上午過後各地多雲到晴天氣，僅基隆北海岸有零星陣雨。（資料照）

    2025/05/08 06:29

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（8日）清晨北部及東北部受鋒面殘留水氣影響，仍有零星降雨；上午過後，各地多為多雲到晴，僅基隆北海岸有零星短暫陣雨，午後各地山區則有局部短暫雷陣雨。

    氣溫方面，風向轉為東南風，北部、東北部及東部氣溫將明顯回升，天氣轉悶熱，各地高溫約29至34度，南部有局部36度以上高溫發生機率；各地低溫約20至24度。

    離島方面，馬祖有短暫陣雨，澎湖及金門為多雲。澎湖氣溫24至29度，金門20至28度，馬祖20至25度。

    空氣品質方面，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

    明天（9日）各地多雲，午後有局部短暫雷陣雨；晚起另一鋒面接近，北部地區及基隆北海岸出現零星短暫陣雨。

    10日、11日鋒面通過，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；北部及東北部天氣逐漸轉涼，其他地區早晚亦涼。

    12日鋒面南移至巴士海峽，清晨各地仍涼，白天氣溫稍回升；南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

    13日、14日東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    20 ~ 31 23 ~ 31 26 ~ 34 21 ~ 28

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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