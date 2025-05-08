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    首頁　>　生活

    白沙屯媽往哪走？彰化秀水、伸港超期待 鄉親網路集氣

    白沙屯媽祖進香回鑾，今天清晨準時從溪湖糖廠出發。（圖擷取自白沙屯媽祖網路電視台直播影片）

    白沙屯媽祖進香回鑾，今天清晨準時從溪湖糖廠出發。（圖擷取自白沙屯媽祖網路電視台直播影片）

    2025/05/08 06:19

    相關新聞請見：

    粉紅超跑又急轉彎！今晚駐駕溪湖糖廠 頭旗再度被海放

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕白沙屯媽祖進香回鑾昨天（7日）晚間在彰化縣溪湖糖廠駐駕，讓溪湖成為不夜城，今天（8日）早上6點起駕。秀水鄉親馬上就網路集氣，在《愛秀水說秀水》臉書秒破千筆留言，希望白沙屯媽祖能夠往台19線走，讓秀水人恭迎媽祖到來，但伸港鄉親也不放棄，認為媽祖走海線的機會也是有的，希望再給伸港人一次機會，能夠真正到伸港福安宮停駕。

    秀水鄉親在網路集氣，希望用最大誠意來感動白沙屯媽祖，秀水民眾認為，白沙屯媽祖就在台19線彰水路上，接下來直直走的機率最大，因此，從溪湖一路北上穿過埔鹽鄉、福興鄉，剛好就來到秀水鄉，再一路往北到彰化市，希望媽祖聽到民眾的集氣，鄉親也都準備好了。

    不過，伸港民眾也不放棄，因為伸港鄉親長期在海線恭迎白沙屯媽祖也建立情誼，今年只有去程路過，就是沒有進來伸港福安宮，讓許多志工好失望，希望回程可以再度來到伸港，因為伸港是海線，可以直接從海線回鑾比較快，能夠路過伸港，停駕在伸港福安宮，讓鄉親可以如願。

    白沙屯媽祖網路電視台直播影片

    白沙屯媽祖昨天駐駕溪湖糖廠，讓溪湖鎮變成不夜城。（取自白沙屯拱天宮臉書）

    白沙屯媽祖昨天駐駕溪湖糖廠，讓溪湖鎮變成不夜城。（取自白沙屯拱天宮臉書）

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