荔枝椿象爆發！台中大坑步道見「椿象柱」 民眾驚呼：光看都癢

天氣轉熱，台中大坑登山步道近期荔枝椿象爆發中。（記者許國楨攝）

2025/05/08 06:14

〔記者許國楨／台中報導〕天氣轉熱，台中大坑登山步道近期荔枝椿象爆發中，特別是在6至10號步道沿線木棧道、木樁與拉繩上出現密密麻麻的「椿象柱」、「椿象拉繩」，民眾直呼「像走進蟲蟲危機現場」，唯恐不慎接觸，遭椿象噴灑毒液灼傷皮膚，引發搔癢甚至潰爛，不敢再靠近，希望市府能做好防治，讓市民能安心上山。

大坑風景區擁有豐富的天然資源及多條難易度和不同特色的登山步道，除平日固定有山友攀登健身，每逢假日更吸引大批民眾上山運動，尤其是6至10號登山步道因難易適中，常有親子一同前往，但因周邊私有土地，有農民種植荔枝及龍眼等果樹，每年4、5月常有外來種荔枝椿象產卵迅速擴張，成為山友夢魘。

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為避免登山民眾遭荔枝椿象噴灑毒液灼傷，台中市風景區管理所除在步道附近設立告示牌提醒遊客，4月中旬已啟動防治，施放6萬顆平腹小蜂蟲卵，希望藉由平腹小蜂孵化後再產卵到荔枝椿象的卵中，讓荔枝椿象無法孵化，達到生物防治的效果。

不過，最近民眾發現，防治腳步似乎趕不上椿象繁殖的速度，許多步道路面都是椿象，木棧道上的木樁及拉繩上更是滿布荔枝椿象，形成所謂的「椿象柱」及「椿象拉繩」，民眾不小心碰觸恐被荔枝椿象的毒液噴到，致皮膚出現灼熱、搔癢，希望市府能加快防治腳步，讓民眾能安心上山。

台中風景區管理所對此表示，將再陸續施放平腹小蜂蟲卵加強生物防治，另開發出利用類似吸塵器原理的吸捕器，震落吸入撲殺方式消滅荔枝椿象成蟲或幼蟲，降低荔枝椿象族群量，期透過生物及物理防治雙管齊下，提供遊客優質安全的登山環境。

大坑步道出現「椿象柱」。（記者許國楨攝）

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