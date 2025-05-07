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    陪伴中壢人逾35年 新明市場將「先建後拆、原地安置」

    陪伴中壢人超過35年，桃市府拍板新明市場「先建後拆、原地安置」。（記者李容萍攝）

    陪伴中壢人超過35年，桃市府拍板新明市場「先建後拆、原地安置」。（記者李容萍攝）

    2025/05/07 23:42

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長張善政今（7）日傍晚在臉書粉專PO文提到，將啟動中壢新明市場大樓重建計畫，採「先建後拆、原地安置」的方式，在周邊的停車場 設置中繼商場，且未來的新明市場也將評估導入140戶的社會住宅、商業空間、青年創業與長照設施的可行性，打造「現代化示範市場」的典範，不僅保留傳統的溫度，更融入未來生活的多元需求，再次帶動地方繁榮。

    建於1990年的新明市場大樓，曾被鑑定為海砂屋，於2015年曾經整修補強，時隔近10年因後續各單位進駐、建物承載力增加，市府經濟發展局前年底至去年3月再邀結構技師進行氯離子檢測和耐震詳評，結果發現相關數字較10年前惡化，目前市場內現有117攤，實際每天營運約80攤。

    隨著建物使用年限已久，加上海砂屋風險，市場結構安全日益堪慮，經發展思考商圈更長遠的發展，也啟動評估整棟大樓是否拆除重建或再做補強。

    對此，張善政日前率市府團隊前往新明市場大樓現勘後表示，去年市府已著手推動新明市場周邊的明德路改善，透過綠美化、違規整頓、交通秩序優化，逐步改善市容；針對市場內部，市府過去曾多次進行修繕維護——但這些措施終究只是治標，無法根治建築老化與結構安全疑慮。

    因此，張善政強調，新明市場將採「先建後拆、原地安置」的方式，在周邊的停車場設置中繼商場，確保業者的權益獲得保障，且未來的新明市場， 也將評估導入140戶的社會住宅、商業空間、青年創業與長照設施的可行性，打造「現代化示範市場」的典範，不論是整頓市容、推動大樓重建，改變從來不容易！

    陪伴中壢人超過35年，張善政（中）拍板新明市場「先建後拆、原地安置」。（取自張善政臉書）

    陪伴中壢人超過35年，張善政（中）拍板新明市場「先建後拆、原地安置」。（取自張善政臉書）

    陪伴中壢人超過35年，張善政（中）拍板新明市場「先建後拆、原地安置」。（取自張善政臉書）

    陪伴中壢人超過35年，張善政（中）拍板新明市場「先建後拆、原地安置」。（取自張善政臉書）

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