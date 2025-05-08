女童打翻水遭索賠4.1萬！還嗆家長「舔乾淨」挨轟 Uber司機道歉了

特斯拉示意圖。（法新社）

2025/05/08 00:29

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日高雄一名女童搭乘Uber一輛特斯拉到補習班，途中不慎打翻水壺，司機竟爆氣要求賠償逾4萬元，還嗆女童家長「把水舔乾淨」，引發大批網友撻伐。而今該名司機發出聲明向女童家長和社會大眾道歉，並稱願負擔拆裝檢修費用。

據悉，整件事發生在本月1日，女童搭Uber要去補習班上課，叫到一輛特斯拉Model 3，但在途中不慎打翻水壺漏水，女童原已用抹布擦拭車內地毯，補習班老師也一度代墊2萬元，司機卻持續追加賠償，聲稱水滲入底盤、需拆車檢修及補償營業損失，總計索賠4.1萬。女童家長多次要求出示原廠估價單，司機卻無法提出，還回嗆「現在沒壞，不代表以後不會壞」。

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後續女童家長在社群曝光此事，當事司機竟被釣出，留言怒噴「你們夫妻把水舔乾淨，就當和解，還是你們買一台來讓我倒水？」，極具挑釁的態度讓大批網友看傻眼，紛紛砲轟該名司機。

隨著輿論延燒，當事司機7日發表聲明：「我是多元化計程車駕駛戴先生，也是特斯拉電動車車主，近期因我的不當留言引起社會大眾的關注，我深感惶恐與不安，在此也向社會大眾與女童家長深深道歉。我願意負擔拆裝檢修費用，希望獲得社會大眾與女童家長的諒解。」

他接著說明整件事情的始末：「5/1事件發生，補習班乘車的女童水壺大量漏水，直至小朋友要下車時我才發現。推測車輛行進時翻倒水壺，造成腳踏墊大量積水，且因行車速度之慣性，水流從後座腳踏墊外溢至前座處，漏水量並非新聞所言幾滴水而已。即使我當下立即處理，仍無法挽救水流滲進腳踏板下方之狀況。」

「擔心車輛受損，我5/1即前往附近保養廠，並在5/2致電特斯拉協力廠商高登公司，進行維修諮詢。因女童家屬要求原廠報價，5/6經車隊主管陪同，回特斯拉原廠保修部門檢查。在特斯拉原廠技師初步外觀檢查及觸摸，踏墊下方仍有積水未乾的狀況。因為不知漏水範圍多廣，恐有影響線路、插座之可能，需拆裝才能進行下一步檢修。」

「經專業技師檢查及報價，已預約5/15（四）進行車輛拆裝檢查。技師說明：『報價為初步拆裝檢查費，若後續有線路、插座等損傷，或原廠視情況需拆裝其他設備，將另行報價』。我平時開車非常小心，遇此狀況，非常擔憂影響後續乘客搭車的安全性，才會情緒失控說出不當的語言。日前在Threads上的不當留言，及與女童父親私訊的不當內容，我非常懊悔並深威不安。昨晚已傳訊向女童父親致歉，我也希望透過此次的聲明，為我的不當發言，再次向女童父母與社會大眾致上最誠摯的道歉。」

「這台車，是我貸款一百餘萬購買的四個月電動新車，也是我養家的生財工具。經專業檢修建議，需拆裝檢查，確保電動車未來的行駛安全。這件事情，占用社會版面，並非我的初衷，我願意負擔拆裝檢修費用，以表負責與歉意，希望能獲得家長諒解。5/15特斯拉原廠檢修後，若有影響安全性、需進一步修復之情形，也希望當事人女童家屬可以出面，會同車隊主管與我三方協商，一起解決問題。希望透過此聲明，回應大家的關心，更期待這件紛爭能圓滿的處理，謝謝。」

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