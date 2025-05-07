高雄626民間獵人5月開抓1229隻綠鬣蜥 移除量能大增

外來入侵種綠鬣蜥是生態殺手。（記者陳文嬋攝）

2025/05/07 23:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕外來入侵種綠鬣蜥是生態殺手，高雄市今年培訓626位民間獵人，5月開抓1229隻綠鬣蜥，累計移除7983隻，超越去年多了1391隻，凸顯防治已見初步成效，農業局將投入1500萬元，目標移除2.4萬隻，避免族群擴大造成危害。

綠鬣蜥以植物為主食，是日行性樹棲爬行動物，偏好溫暖又潮濕環境，南部氣候適合綠鬣蜥生長，成熟綠鬣蜥野外無天敵，繁殖能力強，農業局為防治綠鬣蜥，每年投入人力、經費，移除數量居高不下。

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農業局今年培訓626位民間獵人，5月投入移除行列，捕捉1229隻綠鬣蜥，大幅提升市府移除量能，加上3組委外專業捕捉團隊，累計移除7983隻綠鬛蜥，超越去年6592隻綠鬛蜥，防治已見初步成效。

市府分析民眾通報1999綠鬣蜥出沒件數以鳥松、仁武、大寮、鳳山、大樹一帶最多，因溪流溝渠分佈較廣，相對移除數量也較多，今年以鳥松區破千隻最多，其次為仁武、大寮區。

農業局將投入1500萬元，目標移除2.4萬隻綠鬛蜥，除了針對綠鬣蜥出沒熱點，定點監控與巡查捕捉，並加強公園綠地、溪流水域等重點移除，觀光景點鎖定澄清湖風景區等，擴大移除綠鬣蜥，避免族群造成危害。

國立屏東科技大學野生動物保育研究所教授陳添喜建議除了針對民眾通報熱點加強移除綠鬣蜥外，源頭管控很重要，掌握重點移除時機，如春夏繁殖季節、10月至年底求偶季節，因應不同季節，採取應變策略，抑制綠鬣蜥數量。

高雄今年移除7983隻綠鬣蜥，超越去年多了1391隻。（記者陳文嬋攝）

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