屏東囝仔揚威國際！ 郭立陽刷新滑輪溜冰世界紀錄

郭立陽。（翻攝自屏東大學臉書）

2025/05/08 00:21

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣培育滑輪溜冰多年，其中潮州更是發展重鎮，國立潮州高中校友、國立屏東大學學生郭立陽，日前在德國舉辦的「歐洲盃」以驚人的13.741秒的速度衝線，刷新全世界男子200公尺紀錄，不僅一舉奪冠，更成為全球男子選手新紀錄保持人。同為潮中校友的李孟竹，也同場於女子「500+D」賽中展現堅強實力，榮獲銀牌。

郭立陽現為國立屏東大學體育系學生，他在5月5日的德國蓋辛根國際競速滑輪賽（歐洲盃）的200公尺項目，決賽時以13.741秒成績衝線，不僅奪下冠軍，更是刷新全世界紀錄，讓台灣在「全球最速」榜中揚名。22歲的他是土生土長屏東人，幼稚園時期接觸到滑輪運動是「一滑就上手」，運動天賦頂尖的他，縱使練習時間與排球練習均分卻依舊突出，上國中考量練習時間與對滑輪的熱忱，從內埔鄉赴笈到潮州鎮光春國中求學，全心投入滑輪訓練。

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潮州高中滑輪教練洪彰謙指出，郭立陽國中時期逐漸在滑輪溜冰場上嶄露頭角，升上高中後，校內跟著學校體育班練習，校外則是追隨啟蒙教練的腳步，高中即已連年穩坐全中運的金牌；而屏東滑輪溜冰因廣大的國小及光春等國中，再加上潮州高中及屏東大學的一貫體系，已培育出黃玉霖及李孟竹等國際級選手，郭立陽亦是循此路線並在高三時踏進世錦賽，雖鍛羽而歸卻在頂尖選手同場競技下吸取經驗，隨後在同年的世運會奪下1銀1銅。

洪彰謙表示，歐洲盃屬全世界頂尖賽事，參賽者大多是要備戰世運會的頂尖高手，雖然郭立陽實力要在國際賽奪牌非難事，但要刷新全世界紀錄卻是大家沒有想過，他在比賽氛圍中激出最佳表現，所有曾執教過他、與他同隊的選手皆是與有榮焉，希望他能在今年的世運會再度拿下好成績。

屏東大學及潮州高中都大讚學生的好表現，潮州高中指出，郭立陽和李孟竹及黃玉霖等3位學生在課業與運動間展現極高的自律與堅持，是學校引以為傲的榜樣。將持續投入資源支持體育發展，而潮州鎮長年對滑輪運動有悠久的推動歷史，尤其在全台首座、亞洲唯二的國際最新標準「屏東國際滑輪溜冰場」於2022年啟用後，更是成為優秀選手的搖籃。

縣長周春米則在臉書恭喜縣內土生土長的選手在世界級比賽殿堂中寫下新紀錄，不僅郭立陽飆破世界紀錄，李孟竹也在女子500+D公尺項目拿下銀牌佳績，持續挑戰用速度與意志寫下榮耀、超越巔峰，在世界綻放榮光，是屏東之光。

郭立陽（右二）和李孟竹（右）。（翻攝自屏東大學臉書）

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