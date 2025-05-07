粉紅超跑又急轉彎！今晚駐駕溪湖糖廠 頭旗再度被海放

白沙屯媽祖今晚駐駕溪湖糖廠，預計明天清晨6點起駕。（擷取自白沙屯拱天宮臉書）

2025/05/07 23:55

〔記者陳冠備／彰化報導〕白沙屯媽祖進香回鑾，昨天進入南投縣名間鄉，今天（7日）清晨起駕一路來到彰化縣田中鎮，再轉往北斗、埤頭方向，正當信眾以為會在附近駐駕時，「粉紅超跑」卻突然急轉彎，改走台19線直奔溪湖，頭旗車又被「海放」在後苦追。晚間8點半，媽祖鑾轎駐駕溪湖糖廠，現場人山人海，爭相目睹白沙屯媽祖風采，預計明天清晨6點起駕。

今年白沙屯媽進香前兩天急行軍，36小時走了135公里到北港，回鑾時轉往南投名間，創下200年首次進入南投的紀錄，今晨起駕又髮夾彎轉入彰化田中、北斗，當信眾們以為媽祖婆會到埤頭、二林駐駕一晚，「粉紅超跑」又突然變道直奔溪湖，而且一度4小時未停駕，直至晚間8點半，鑾轎終於駐駕溪湖糖廠。

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從台北南下的陳姓信眾說，專程來追媽祖，原以為下午6點就會駐駕，沒想到「粉紅超跑」過北斗後開始加速，讓追隨的信眾疲於奔命，他笑說，「差點以為走不到糖廠！」所幸沿途補給不斷，信徒熱情遞上結緣品、齊聲加油打氣，讓人重新振奮，感受到台灣人對信仰的熱情與善良，令人十分感動。

溪湖鎮長何炳樺說，下午就隱約有感覺媽祖會來溪湖，甚至還特地在臉書發文祈求媽祖娘娘蒞臨。果然鑾轎轉向台19線一路北上，最終駐駕溪湖糖廠，他相信是全鎮民的誠心感動了媽祖，這也是溪湖人共同祈願的成果。

白沙屯媽祖今晚駐駕溪湖糖廠，現場人山人海。（記者陳冠備攝）

白沙屯媽祖駐駕溪湖糖廠，溪湖鎮長何炳樺（前排左2）、埔鹽鄉長許文萍（前排左1）等人到場參拜。（記者陳冠備攝）

溪湖鎮長何炳樺說，下午就隱約有感覺媽祖會來溪湖，甚至特地在臉書發文祈求媽祖娘娘蒞臨。（擷取自臉書「溪湖人生活圈」）

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