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    瞄準暑期熱季 台南香格里拉優惠親子住房 老爺行旅送騎電動機車減碳

    台南遠東香格里拉飯店推暑期親子優惠住房專案，凡入住就送親子主題樂園套票。（遠東香格里拉飯店提供）（記者王俊忠攝）

    台南遠東香格里拉飯店推暑期親子優惠住房專案，凡入住就送親子主題樂園套票。（遠東香格里拉飯店提供）（記者王俊忠攝）

    2025/05/07 23:40

    〔記者王俊忠／台南報導〕瞄準暑期親子旅遊熱季，台南遠東香格里拉飯店推出「仲夏奇旅」住房優惠專案，附送親子樂園套票、府城古蹟門票與限定親子活動等，讓你到台南能有一段融合歷史文化、美食與親子同樂的多元自由旅。台南老爺行旅則攜手WeMo推出全新「減碳超人小旅行住房案」，限定期間入住就送共享機車騎乘券，提供30小時、35公里內免費騎乘。

    遠東香格里拉飯店規劃的仲夏奇旅，專為親子家庭、好友同行與三代出遊精心打造，無論是想放慢步調、靜享飯店設施，或是深入台南古都探索風景，一個專案、兩種玩法，輕鬆搞定吃、住與玩，2天1夜專案價4250元起、3天2夜8000元起，平均1晚4000元起，詳情可洽訂房組（06）7028899。

    香格里拉飯店說，消費者可自由選擇2天1夜或3天2夜，入住可享遠東Café 自助式早餐1次並送Haagen-Dazs迷你杯冰品。另外，入住就送飯店旁大遠百成功店4樓的追風奇幻島糖果小鎮親子套票（1大人、1小孩入園），樂園有4大主題，是孩子放電、爸媽放鬆的天堂，憑房卡加購門票還有專屬優惠。

    飯店說，專案房客還送府城古蹟門票，每位付費成人可獲兩張門票，可暢遊赤崁樓、億載金城、安平古堡或是安平樹屋。7、8月暑假期間每週五到週日，飯店安排一系列寓教於樂的親子活動。即日起開放預訂6月1日至9月30日期間住房。

    老爺行旅響應ESG永續經營，推出WeMo減碳超人小旅行住房專案，5月起到8月底，雙人入住專案，每晚只需2990元起，並加贈WeMo共享機車騎乘券，提供30小時、35公里內免費騎乘，雙人房送1組、4人房送2組，讓旅人輕鬆探索府城。

    老爺行旅還提供早、中、晚4條私房小旅行路線，上午可品嘗在地台南早餐、中午騎機車訪必比登推薦美食、下午拍網美照、晚間品味台南夜生活，發掘在地人的獨家景點。此外，高鐵飯店聯票，飯店官網訂房享加購高鐵票7折起，雙人台北來回台南最高可省1620元起，從搭車到住宿全面替你省荷包。

    飯店1樓回甘咖啡也優待愛地球的旅人，凡自備環保杯或使用循環杯，即享咖啡飲品第2杯半價。訂房專線（06）2366168。

    台南老爺行旅攜手WeMo推出全新「減碳超人小旅行住房案」，限定期間入住就送共享機車騎乘券。（老爺行旅提供）

    台南老爺行旅攜手WeMo推出全新「減碳超人小旅行住房案」，限定期間入住就送共享機車騎乘券。（老爺行旅提供）

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