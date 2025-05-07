哪泥？ 可樂居然是「輔助治療工具」 急診醫師曝3大用處！

可樂竟是急診醫師眼中的輔助治療工具。示意圖。（路透）

2025/05/07 23:54

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕可樂在一般人眼中是不健康的碳酸飲料，沒想到可樂其實是急診醫的「輔助醫療工具」！它的高糖份、酸性、含咖啡因這3個特點，在急診醫師眼中可以拿來治療低血糖、溶解糞石和促進腸胃蠕動。

馬偕醫院急診醫學部行政總醫師翁梓華6日在臉書分享，「相信大家可能都聽過長輩們講過『可樂可以拿來洗大』，這件事情還不是隨便說說！提到可樂或是汽水，多數的人都可能會與『三高』、『肥胖』、『心血管疾病』甚至是『結石』聯想在一起，但在急診有時候一瓶可樂或汽水反而可以解決不少問題。」

請繼續往下閱讀...

「急診醫師眼中的可樂：高糖、酸性、有咖啡因。可樂其實說穿了，除了可口可樂公司所調製的『秘製配方』之外，對於急診醫師來說，都具有3個相當重要的特點，分別是『高糖份』，含有豐富的葡萄糖，也有果糖；『酸性』，碳酸飲料具有碳酸、磷酸；『有咖啡因』，其中含有添加微量咖啡因，讓消費者在使用完之後能夠醒腦。」

他接著說：「正因為可口可樂具有上述的三項特質，也讓可樂在急診醫師手中，變成可以用來治療疾病的好用之物。這邊整理3個常見急診醫師會拿可樂來治療病人的情境，首先是低血糖，特別是糖尿病的個案，如果在服用口服降血糖藥，或是不小心施打過量胰島素後，會引發低血糖的問題，這時候為了要測試病患是否能夠脫離『用點滴補充糖分』，常會請病人去買甜食或是甜的飲料來進行血糖補充，而含糖汽水這種能快速升糖的效果，自然而然就成了急診醫師的最愛。」

「第二個是溶解糞石，這也是可口可樂被多篇實證醫學證實『最便宜有效』 治療因為糞石導致腸道阻塞的方法，人類多數的糞石（Bezoars），是因為攝入過多植物纖維無法消化，在腸道積累，最後鈣化而形成的『無法消化』之物，當糞石過大無法排除，就可能會導致『腸道阻塞』，而可樂中因為含有高量的碳酸與磷酸，能夠溶解植物纖維，剛好能夠溶解植物纖維所形成的糞石，甚至有醫師在做疑似糞石導致的腸道阻塞時，會標配可口可樂，在必要時用來溶石用。」

「第三個是促進腸胃蠕動，除了可口可樂內所含的咖啡因能促進腸胃蠕動之外，可口可樂中的果糖，也被證實能夠讓腸胃道內稍微處在高張狀態，讓水分更容易留在腸道內，兩者的交互作用下，會讓腸胃蠕動加速，對於腸胃道蠕動不順暢的個案，能起到不錯的促進作用，此外，可口可樂中含有的糖分，也能補足腸胃蠕動不足個案無法進食時所缺的糖分。」

翁梓華醫師表示，「想不到吧，可樂竟然是急診醫師的輔助治療工具！當然，還是要提醒大家，別因為看了這篇文章就開始狂喝汽水，汽水在臨床上的用途，多只是『緊急救治』使用，容易低血糖的個案，還是要回到門診調整糖尿病用藥；被診斷有糞石或是腸胃蠕動有問題的個案，還是要搭配腸胃科醫師的藥物與日常生活飲食的調整，千萬別本末倒置，最後反而讓身體累積過多的負擔！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法