立面有泥塑反共標語 金門古蹟「黃卓彬洋樓」安梁歸岫

黃卓彬洋樓建物外的立面仍留有泥塑的精神標語「雪恥復國」。（金門縣文化局提供）

2025/05/07 22:38

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣文化局今天為百年古蹟黃卓彬洋樓舉行修復工程安梁歸岫儀式，文化局長陳榮昌說，修復完成後將徵求所有權人活化再利用，期盼帶動居民對文化資產的重視，期許透過相關文資投入，延續古蹟歷史文化空間，讓古蹟再次展現生命力。

陳榮昌說，黃卓彬洋樓1923年竣工，2003年指定為歷史建築，2019年登錄縣定古蹟。建築造型不僅有閩粵僑鄉洋樓原型的「五腳基」（Five-foot way）加前迴向格局，大門兩側等門戶還設有防盜匪的銃眼，此外，山牆有西方天使泥塑，外牆脊頭有雄鷹泥塑裝飾，充分反映出金門僑匯時期的建築特色。

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黃卓彬洋樓監造主任陳榮文說，傳統建築在營建過程常透過儀式行為取得天、地、人三位一體空間的和諧，儀式程序也會由大木匠司、土水匠司、打石匠司等「三祧師傅」依序執行掀梁、點梁、押煞、送五榖等等儀式，象徵營建過程圓滿。

他說，中脊梁在修復工程沒有落架修理，所以沒有辦理上梁儀式，而是依地區風俗，請境主擇吉日良時辦理安梁歸岫儀式，擇選請神、開筆、點梁、送五榖、辭神，以符合閩南式傳統民居營建程序。

文化局說，黃卓彬洋樓有百年歷史，曾是日軍宿舍、國軍的野戰醫院、步兵團、營級指揮部、兩棲偵察部隊、通信部隊等；洋樓建物外的立面，仍保留泥塑反共精神標語，包括西側「完成革命大業」、東側「雪恥復國」，還有南側正面留下的「主義、領袖、國家、責任、榮譽」軍人5大信念標語，具體呈現金門20世紀前期所建洋樓的高度歷史價值與藝術特色，不僅具稀少性，且已不易再現，是後浦頭聚落代表性的洋樓建築。

文化局指出，未來修復完成後將徵求所有權人活化再利用，以帶動居民對文化資產的重視，提升縣民的文化素養，期許透過相關文資之投入，延續古蹟歷史文化空間，讓古蹟再次展現生命力。

黃卓彬洋樓修復總經費3824萬元，其中中央補助2485萬6000元、縣配合款1147萬2000元、所有權人自籌191萬2000元，2024年3月11日開工，預計2025年9月16日完工。

金門縣文化局為百年古蹟黃卓彬洋樓舉行修復工程安梁歸岫儀式。（金門縣文化局提供）

金門縣文化局為百年古蹟黃卓彬洋樓舉行修復工程安梁歸岫儀式，局長陳榮昌（中）持香拜天公祈求工程順利。（讀者提供）

金門縣文化局為百年古蹟黃卓彬洋樓舉行修復工程安梁歸岫儀式。（讀者提供）

黃卓彬洋樓立面仍保留有泥塑的「主義、領袖、國家、責任、榮譽」軍人五大信念標語。（金門縣文化局提供）

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