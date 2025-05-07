台南大手牽小手 國小學生體驗技職探索未來

台南市強化技職教育向下扎根，國小高年級學生到專科學校體驗實作烘焙。（南英商工提供）

2025/05/07 22:15

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為強化技職教育向下扎根，台南市推動國小高年級學生到技術型高中體驗參訪，今年更首度納入專科學校，大手牽小手，拓展學習視野，及早發掘興趣，探索未來職涯。

連續3年參加體驗活動的安佃國小校長蔡孜怡說，帶領學生陸續參訪過藝術、食品、餐旅職群，活動豐富，例如藝術群的熱縮片體驗，由學生繪製喜愛的圖案在熱縮片上，再經過加熱使熱縮片變小變硬，最後製成鑰匙圈，學生看著完成的作品，有著滿滿的成就感，同時也培養解決問題與團隊合作能力，開啟探索未來職涯的第一扇窗。

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承辦學校之一的台南高商校長林聰明說，透過精心規劃的體驗活動，安排國小學生參觀專業教室，體驗攝影、雷射雕刻及烘焙等課程，提供學生及早認識技職教育的機會。看到孩子們帶著滿滿的收穫與燦爛笑容，足見技職教育向下扎根的意義。

今年有17所專科學校及技術型高中與62所國小合作，自3月起到5月，已有近百場職探體驗活動，參與人次近2400位。除了參訪活動，每年還有技職博覽會、暑期體驗課程、產業參訪，並於後甲國中、六甲國中、安順國中及佳里國中後港校區設置職業試探與體驗示範中心。

台南市教育局長鄭新輝說，為強化技職教育向下扎根，自2020年起推動國小高年級學生到技術型高中體驗參訪，至今已有超過7000人次學生參加。期望透過多元試探機會，幫助學生在學科知識外開拓視野，及早探索自身興趣。

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