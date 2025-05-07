彰化和美4里試辦垃圾分類2.0！「分日分類」收運上路7天成效曝

彰化縣和美鎮率全縣風氣之先，從鎮內市區4里試辦資源回收「分日分類」新制。（和美清潔隊提供）

2025/05/07 21:42

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美鎮率先推出垃圾分類2.0版，從黃金市區4里試辦資源回收物「分日分類」收運，新制從5月1日上路7天以來，民眾配合度約為3成。鎮長林庚壬表示，在不開罰只勸導情況下，成效還算滿意，將視情況逐步擴大辦理。

林庚壬強調，因為去年7月全縣實施垃圾分類新制，提高退運標準，當時他的電話都接不完，只要打來的都是抱怨連連。這次原本做好準備，可能要再接民眾吐苦水的電話，沒想到，全鎮4里試辦7天以來，他並沒有接到痛罵的電話，代表民眾的接受度頗高。

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林庚壬指出，這次和美鎮雖然只有和東、和西、和南、和北等4里試辦，但這4里位於鎮內的黃金地段，住家與店面密集，大約就有2萬多人，約佔全鎮人口的25%。因此，這次試辦具有指標意義，在「分日分類」上路首7天就有3成民眾配合良好，大約還有3成表達「忘記了」或是「不習慣」，可望在短期內提高到6成配合度。

而資源回收物採取「分日分類」收運，林庚壬認為，只要清潔隊員好言相勸，每次都善意提醒，民眾被說太多次也會不好意思，基於以「時間換取認同」，民眾總有一天被誠意所感動，願意在家做好分類，再依照指定時間交給清潔隊回收。

和美鎮清潔隊長葉木樹指出，和美鎮去年全鎮的每日人均垃圾量下修到0.46公斤，比前年0.51公斤，足足少了0.05公斤，也讓資源回收量爆增，光讓隊員做二次分類就忙翻天，擠壓到樹木、大型家具、婚喪喜慶等清運服務量能，如果民眾願意配合「分日分類」，隊員就可以提高其它的服務效率。

和美鎮試辦資收物「分日分類」，以3天為一個循環，也就是週一、週四指定回收紙類、紙容器、塑膠薄片與塑膠；週二、週五為鐵、鐵容器、玻璃瓶、鋁罐；週三、週六為寶特瓶與塑膠容器。其餘從電池、手機、高壓容器等等週一到週六都收。

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