5/11白沙屯媽祖進香回鑾 雙鐵接駁、疏運看這裡！

交通部陳世凱部長今天（7日）說明，交通部及公路局已規劃再開「白沙屯拱天宮往返高鐵苗栗站直達公路客運路線」，也會增開高鐵班次。（交通部提供）

2025/05/07 21:32

〔記者吳亮儀／台北報導〕白沙屯媽祖自5月1日深夜登轎啟程，為期10天9夜的北港朝天宮徒步進香行程即將於5月11日回鑾。交通部長陳世凱今天（7日）說明，交通部及公路局已規劃再開「白沙屯拱天宮往返高鐵苗栗站直達公路客運路線」，也會增開高鐵班次。

陳世凱指出，11日增加調度70輛大客車投入疏運，也將從原規劃13：00發車提早到上午9：00發車，班距約10分鐘1班，拱天宮站搭乘地點為台灣中油申昌站，距離拱天宮牌樓步行5分鐘，距離約200公尺，收費一樣是全票50元（半票25元），當天準備預置的70輛接駁車依需求至少可開出230班次提供信眾搭乘。

請繼續往下閱讀...

陳世凱表示，高鐵也增開班次，5月10日07-09時、10-11時；5月11日07-08時、14-22時，每小時雙向各有2班次列車停靠高鐵苗栗站。另外，台鐵在5月10日、5月11日則加開46班次，加掛74列次（4編組改8編組）；雙鐵將視現場狀況機動增開臨時班次。

陳世凱表示，今年交通部投入接駁及疏運，是看到今年報名人數高達33萬人次，遠超過去年18萬人次，將超過以往台鐵單獨所能負荷，且過往曾有信眾反映進香隨行可使用公共運輸的期待，交通疏運是交通部重要任務，因此，今年首次與拱天宮攜手合作，並將公路接駁及高鐵納入規劃疏運。

陳世凱說明，這次疏運採台鐵為主、公路為輔、高鐵協同的三層運具聯防備援策略，獲得信眾很大的迴響，其中5月1日、5月3日台鐵、高鐵進出站人數大幅增加。

公路局公路客運直達接駁車，在5月1日高鐵苗栗站往返白沙屯拱天宮客運接駁路線，共發車159班，載運4934人，班班客滿；5月3日台鐵嘉義站往返朝天宮直達客運接駁路線，更發車到193班，載運6317人，達成站不留人的目標。

大客車投入疏運將從原規劃13：00發車提早到上午9：00發車，班距約10分鐘1班，拱天宮站搭乘地點為台灣中油申昌站。（交通部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法