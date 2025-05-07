金大師生挽袖捐熱血近4萬CC 學務長：捐血是最直接的生命接力

金門縣衛生局與台北捐血中心合辦的捐血列車前進國立金門大學。（金門大學提供）

2025/05/07 22:27

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣衛生局與台北捐血中心合辦的捐血列車今天前進國立金門大學，全校有125位師生共捐出近4萬cc熱血，用實際行動為社會注入暖流。學務長董燊說，「捐血是最直接的生命接力」，也挽起袖子下場捐出500cc熱血。

金門大學學務處身心健康中心辦理「我年輕‧我捐血」公益捐血活動，在學生會川堂熱情展開，董燊說，捐血活動強調「年輕的熱血，國家需要你」不僅是傳遞愛心，更是實踐聯合國永續發展目標「SDG 3良好的健康與福祉」社會責任的一環。

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董燊說，金大長期秉持回饋社會的傳統，自創校開始，每年定期辦理校園捐血，發揚「捐血1袋、救人1命」的精神，以實際行動支持捐血救人的公益理念。

他說，捐血是一種最直接的生命接力，尤其在血荒時期更顯重要；他身為學校行政人員，更應帶頭示範，讓學生看到捐血的價值與溫度。」

金大表示，捐血不僅是個人的善舉，更是大學實踐社會責任的重要展現，金大長期辦理捐血活動，曾獲台灣血液基金會頒發捐血績優團體獎項，也凝聚出一股溫暖人心的校園文化，更有助培養學生關懷社會的胸懷。

金大表示，若有同學錯過金大場次，也可把握下列金門地區後續捐血場次參加：

5/8（週4） 金寧鄉公所｜09:30–16:30｜金寧鄉仁愛新村1號

5/10（週6）金城鎮公所｜09:30–16:30｜金城鎮民生路2號

5/11（週日）金城鎮公所｜09:30–16:30｜金城鎮民生路2號

5/12（週1）金城警察局｜13:30–16:30｜金城鎮金山路15號

5/13（週2）金湖鎮公所｜09:30–16:30｜金湖鎮中正路（新市藍球場）

金門縣衛生局與台北捐血中心合辦的捐血列車前進國立金門大學。（金門大學提供）

捐血列車前進國立金門大學，學務長董燊也挽起袖子捐出五百西西熱血。（金門大學提供）

金大表示，若有同學錯過金大場次，可把握金門地區後續捐血場次參加。（擷自金門縣衛生局臉書）

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