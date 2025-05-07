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    生成式AI實戰應用廣告領域 文大攜手資策會推認證

    文化大學攜手資策會數位教育研究所推動生成式AI能力認證，增加學生應用AI的能力。（文大提供）

    文化大學攜手資策會數位教育研究所推動生成式AI能力認證，增加學生應用AI的能力。（文大提供）

    2025/05/07 21:52

    〔記者楊綿傑／台北報導〕AI應用已是各領域發展重點，文化大學攜手資策會數位教育研究所推動生成式AI能力認證，並將特別為廣告系學生提供完整AI實戰應用訓練，未來完成訓練並通過能力檢核的學生，將獲頒由資策會授予的「生成式AI能力認證」，強化履歷亮點與職場競爭優勢。

    面對生成式AI技術的快速發展與廣告產業的數位轉型浪潮，文化大學指出，校方引進資策會教研所開發的生成式AI專業教材，課程內容涵蓋AI基礎知識、實務應用、倫理規範與法律觀念等，並特別強調廣告創意、數據分析與行銷策略等領域的實際應用，讓學生「學得會、用得上、有證明」。

    文大新聞暨傳播學院院長郭文平表示，未來傳院的教師們將全數投入AI學習，「唯有老師站在AI第一線，才能帶動學生深入學習，真正掌握未來關鍵技術」。

    資策會教研所所長張育誠指出，AI技術已成為廣告創意與行銷策略的核心工具，從內容生成到受眾分析，AI皆可大幅提升效率與精準度。透過與文大合作，可讓學生提前學習AI應用技能，更為他們的職涯發展奠定堅實基礎。

    文大廣告學系主任楊錫彬指出，AI工具已徹底改變廣告創作的節奏與邏輯，能有效提升創意效率與數據應用的精準度。校方希望學生不僅會使用AI，更要懂得如何用AI創造價值。這次合作是學生提前接軌產業、為未來職涯鍍上一層金的重要機會。

    楊錫彬也提到，除了學生訓練，合作內容將涵蓋教師研習與專業培訓，透過教師專業提升計畫，進一步深化文化大學的AI教育能量，打造更完善的教學與實作環境。

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