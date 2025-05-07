生物調查釀醉月湖烏龜死亡 台大校方：將檢討流程

台大學生投訴，醉月湖烏龜因生物調查被漁網纏繞死亡。（讀者提供）

2025/05/07 21:32

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣大學醉月湖發生烏龜死亡憾事！本報接獲學生投訴，湖內烏龜疑似因校內生物環境系統工程學系進行生物調查，而遭漁網纏住，最終死亡。台大表示，該系所有調查作業均依規定向總務處報備，此次捕獲之外來種巴西龜，因長時間無法換氣而窒息於籠內，後續將謹慎檢討調查流程。

自稱台大地縛靈的1名學生說，日前同學在醉月湖散步時，發現湖裡的烏龜被疑似漁網纏住，有幾隻明顯一動也不動，應是無法正常換氣或覓食而死亡，也有仍在掙扎中的，於是號召其他同學以竹竿協助其脫困。

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該學生說，那些烏龜早就被視為台大的一分子，不管是學生還是附近的居民，都對牠們有感情，有時候看到牠們爬到馬路上，還會再把牠們搬回湖周圍，所以把烏龜死亡的事件上傳社群平台，馬上引發討論。

學生指出，討論串中可以看得出來，是生工系疑似在進行生態調查，包括有人說「生工系出來負責」，也有人回應烏龜溺死時，稱「下次會跟老師建議不要用那種網」等，他質疑生工系對保護動物竟毫無概念，枉為生物環境相關科系。

學生也批評，事發至今未見生工系出面說明，處理態度消極，呼籲校方應調查該系的生態調查活動，是否有申請投布漁網或相關疏失，並說明後續針對此類型情況有無管制措施，又該如何避免動物遭受危險等。

台大說明，2014年時醉月湖曾陸續發生魚群大量死亡、外來魚種出現等現象，引發師生對水質與放生行為的關注，故總務處委請生工系進行「醉月湖水質改善維護計畫」，其中含每季進行1次生物調查作業，該環境監測與維護計畫執行迄今已近11年。

台大表示，水質改善策略之一，為於調查後適當移除部分外來物種，並依據專業評估放養具濾食藻類能力的原生魚類。而此次調查採用水域生物調查常用的被動式漁法，設置沉底式陷阱籠，以了解底棲生物組成，並針對會攪動底泥、影響水質的外來種進行記錄與移除。此次共捕獲3種物種，包括原生斑龜，以及外來種琵琶鼠魚、巴西龜。

為避免類似情事再次發生，台大強調，計畫團隊未來執行生物調查時將加強資訊公開，在現場設置明確告示說明調查目的與作業內容，並酌情縮短陷阱籠放置時間。同時基於保持校園生物多樣性及保育和復育原生物種，也將加強宣導外來物種對水質與原生生態的影響，呼籲社會大眾切勿任意放生或餵食行為。

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