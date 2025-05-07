仁德德南國小親師生走秀趴展現12國風情 文化交融歡慶母親節

提前歡慶母親節，德南國小舉辦親師生多元文化走秀趴，場面熱烈。（德南國小提供）

2025/05/07 20:38

〔記者吳俊鋒／台南報導〕向辛苦付出的媽咪們致敬，獻上最誠摯的祝福，台南仁德區德南國小以多元文化交融為主題，舉辦親師生走秀趴，透過服裝、造型，體現12國風情，大小朋友玩得很開心，提前歡度母親節。

德南國小校長王惠足說，希望以充滿愛、歡樂與文化交融的走秀，讓孩子向整年辛勞的的媽咪，還有主要照顧者們表達感恩，讓母親節的慶祝更具意義。

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活動暖場由英語領域老師們帶領全體學生一起說出母親節應景祝福，傳達最直接的愛與感謝，也為走秀趴揭開溫馨的序幕。

王惠足與四年級學子陳悅筑一起演出熱情洋溢的西班牙舞蹈，以明快節奏與鮮豔服飾，正式開啟文化盛宴的序章。

家長會長吳榮中穿上日本武士服，帶著妻女隆重登場；排灣族父親與孩子們身著傳統衣飾亮相，展現台灣原住民文化的美感與活力。

來自泰、美、法、德、韓、越南、印度、埃及、蒙古、阿拉伯以及中國苗族與清代等地域或風情的服裝，接續登場，親師生自信走上舞台，秀出最美的舞姿與可愛動作。

王惠足說，為打開孩子的國際觀，輔導室還將各國風俗或景點的照片，設計成背景，搭配傳統音樂，讓走秀不僅是視覺饗宴，更帶來知識與感官兼具的文化之旅。

王惠足認為，透過服飾、舞蹈、音樂的呈現，師生與家長們在歡笑、感動中，提前共度難忘的母親節，也讓愛與多元文化扎根，於校園裡綻放美麗花朵。

活動尾聲，德南國小還安排敬師儀式，準備康乃馨與愛心卡片讓每位孩子帶回家，獻給母親或主要照顧者，感謝她們無私的愛。

提前歡慶母親節，德南國小舉辦親師生多元文化走秀趴，場面熱烈。（德南國小提供）

提前歡慶母親節，德南國小舉辦親師生多元文化走秀趴，場面熱烈。（德南國小提供）

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