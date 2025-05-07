為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    仁德德南國小親師生走秀趴展現12國風情 文化交融歡慶母親節

    提前歡慶母親節，德南國小舉辦親師生多元文化走秀趴，場面熱烈。（德南國小提供）

    提前歡慶母親節，德南國小舉辦親師生多元文化走秀趴，場面熱烈。（德南國小提供）

    2025/05/07 20:38

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕向辛苦付出的媽咪們致敬，獻上最誠摯的祝福，台南仁德區德南國小以多元文化交融為主題，舉辦親師生走秀趴，透過服裝、造型，體現12國風情，大小朋友玩得很開心，提前歡度母親節。

    德南國小校長王惠足說，希望以充滿愛、歡樂與文化交融的走秀，讓孩子向整年辛勞的的媽咪，還有主要照顧者們表達感恩，讓母親節的慶祝更具意義。

    活動暖場由英語領域老師們帶領全體學生一起說出母親節應景祝福，傳達最直接的愛與感謝，也為走秀趴揭開溫馨的序幕。

    王惠足與四年級學子陳悅筑一起演出熱情洋溢的西班牙舞蹈，以明快節奏與鮮豔服飾，正式開啟文化盛宴的序章。

    家長會長吳榮中穿上日本武士服，帶著妻女隆重登場；排灣族父親與孩子們身著傳統衣飾亮相，展現台灣原住民文化的美感與活力。

    來自泰、美、法、德、韓、越南、印度、埃及、蒙古、阿拉伯以及中國苗族與清代等地域或風情的服裝，接續登場，親師生自信走上舞台，秀出最美的舞姿與可愛動作。

    王惠足說，為打開孩子的國際觀，輔導室還將各國風俗或景點的照片，設計成背景，搭配傳統音樂，讓走秀不僅是視覺饗宴，更帶來知識與感官兼具的文化之旅。

    王惠足認為，透過服飾、舞蹈、音樂的呈現，師生與家長們在歡笑、感動中，提前共度難忘的母親節，也讓愛與多元文化扎根，於校園裡綻放美麗花朵。

    活動尾聲，德南國小還安排敬師儀式，準備康乃馨與愛心卡片讓每位孩子帶回家，獻給母親或主要照顧者，感謝她們無私的愛。

    提前歡慶母親節，德南國小舉辦親師生多元文化走秀趴，場面熱烈。（德南國小提供）

    提前歡慶母親節，德南國小舉辦親師生多元文化走秀趴，場面熱烈。（德南國小提供）

    提前歡慶母親節，德南國小舉辦親師生多元文化走秀趴，場面熱烈。（德南國小提供）

    提前歡慶母親節，德南國小舉辦親師生多元文化走秀趴，場面熱烈。（德南國小提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播