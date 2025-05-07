白沙屯媽祖真的疼愛小孩！「粉紅超跑」連進彰化田中3學校

「粉紅超跑」進入彰化達德商工校園，讓學生們鑽轎腳。（達德商工提供）

2025/05/07 20:08

〔記者陳冠備／彰化報導〕白沙屯媽祖進香回鑾，今（7日）上午從南投縣轉進彰化縣田中鎮，沿途經過達德商工、內安國小及田中高中，校方紛紛動員師生迎接，齊聲高喊「媽祖我愛您」，令人驚喜的是，鑾轎一一走入校園，讓學生們鑽轎腳祈福達德商工校長許維純感動地說，媽祖慈悲、最疼惜學生，這是給孩子們最溫暖的鼓勵。

「粉紅超跑」今晨6點從松柏嶺受天宮起駕，沿中南路進入彰化田中，接連停駕達德商工、內安國小與田中高中，直到近中午才進入田中鎮公所前廣場駐駕休息。信眾感動指出，今早進入彰化的4個停駕點中，就有3所學校，顯見媽祖特別疼愛學生，沿途不忘為學生賜福。

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「沒想到白沙屯媽祖真的來了！」許維純說，達德商工位於半山腰，以往白沙屯媽祖進香路線鮮少經過，昨晚看到媽祖駐駕受天宮，隱約感覺可能轉向田中，深夜特地去祈求，清晨5點就率領全校師生設香案恭迎，學生們齊聲高喊「媽祖我愛您」，當鑾轎踏入校園、學生列隊鑽轎腳時，她當場感動落淚，「媽祖真的有聽見孩子們的呼喚，這是給技職教育最好的祝福！」

白沙屯媽祖進香回鑾行經彰化田中，進入達德商工讓學生們鑽轎腳祈福。（達德商工提供）

達德商工校長許維純（中間白衣）感動落淚直呼，「媽祖真的有聽見孩子們的呼喚，這是給技職教育最好的祝福」。（達德商工提供）

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