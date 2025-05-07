澎湖花火節無人機秀停飛因「不明訊號」干擾 爆「陰謀論」

澎湖無人機停飛，主因是遭不明訊號干擾，坊間出現「陰謀論」。（記者劉禹慶攝）

2025/05/07 20:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖國際海上花火節無人機突然宣布停飛，主因是收到「不明訊號」干擾，但訊號源卻未查明，爆出「陰謀論」，有人指稱是中華電信5G訊號強波車進駐，也有人認為是澎湖外海雷達回波有異，值此敏感時刻，又傳出中華電信台澎2號電纜異常，讓事件更加撲朔迷離。

澎湖縣政府旅遊處指出，今年花火節無人機展演委外服務案，縣府依政府採購法公開招標，目前全台符合群飛表演採購規範的合法廠商，僅有兩家具備相關能力與資格，其中1家廠商參與投標，經評選為優勝廠商，過去曾參與過花火節無人機演出的廠商並未投標。

請繼續往下閱讀...

得標廠商浩汎國際是首次擔綱花火節無人機演出，使用機型也是首次在澎湖展演，事前測試多次，然而，開幕式中，無人機部分圖形未完整呈現，廠商表達是受到訊號干擾所致，但無法掌握確切干擾源予以排除，並且在幾次的試飛過程中，無人機除有掉落情形，狀況也不穩定。

至於干擾源，各方說法不一，花火節觀音亭會場湧入大批人潮，紛紛開手機直播，中華電信出動5G強波車進駐，維持訊號穩定，被懷疑是可能干擾源之一；另外，5月6日早上8點30分開始，台南、高雄外海出現奇怪雷達光波活動，持續到6日下午4點30分，被懷疑是「軍事」電子戰。敏感時刻，台澎2號海纜發生緊急事故中斷，訊務改走金門，造成澎湖區域網路及MOD訊務異常，加深「陰謀論」。

鄭明典臉書PO氣象圖顯示，5月6日高雄、台南外海出現不明雷達回波。（擷取自鄭明典臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法