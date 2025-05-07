日本人了不起？樋口飯糰女房東曝對話紀錄 爆氣嗆：忘了南京大屠殺？

邵姓女房東6日帶人到「樋口飯糰」稱要檢查電表，再度引發樋口夫妻不滿，雙方再起口角並報警。（民眾提供）

2025/05/07 23:57

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市鼓山區青海路上由日台夫妻經營的「樋口飯糰」，上個月與邵姓女房東因為漲租、砸店等糾紛鬧上新聞版面，雙方各執一詞，眼見輿論一面倒挺店家，邵女上月底出面稱希望此事到此為止，會繼續履行租約。怎料邵女昨天（6日）趁著飯糰店公休，帶人到店稱要檢查電表，再度引發樋口夫妻不滿，再起爭執。邵女今天受訪時砲轟樋口夫妻「自卑又邪惡」，害她遭受網路霸凌，她更痛罵，「日本人了不起嗎？南京大屠殺難道忘了嗎？」

樋口飯糰店與邵姓女房東的租約爭議本以告一段落，昨天店家公休，邵女竟「突襲」帶了2名疑似水電技師的人員，要檢查1樓飯糰店的電線、電壓等，樋口夫妻不滿未經通知，且放在走道的物品遭移動，雙方再次爆發口角報警。

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綜合媒體報導，邵女今天受訪直呼忍不下去，曝光她與樋口先生的張姓妻子在今年2月份的對話紀錄，內容大致是雙方在當時已達成協議，她明確告知樋口夫妻會遵守合約精神讓房客住到合約截止日，所以本來就沒有要趕走他們，也沒有要漲房租，但她不解張女為何要到處說她要漲租、要趕人？害她被網路霸凌，樋口夫妻的不實言論讓她的身心遭受到「無比的創傷」。

邵女痛罵樋口夫妻「自卑又邪惡」，「我沉默許久盼你們能夠悔改，而今我不再沉默，我將事實公諸於世，不再讓你們一手遮天，相信台灣的飯糰更香更美味，有濃濃的台灣味！請將你們的愛心（拿去）購買台灣飯糰，一個35塊的飯糰能讓你吃得飽，又香又好吃！」

仔細看邵女曝光的對話內容，似乎真的有提到調整租金的事，張女要求找房仲或租約公證人來談，邵女卻批張女的會計師（應指租約公證人）太強勢、講話太犀利，讓她非常不喜歡，而且她覺得張女與會計師合夥，讓她有種「人善被人欺」的感覺，希望夫妻倆趕快找其他房子，租約到期她就不想再租給他們了。

張女則回應，「我只是覺得做人不能因為眼前的利益出爾反爾（應指邵女見他們生意越做越好要求調整租金）」、「我們辛苦的做出業績就有人來收割，這個社會是沒有公平正義的嗎？」。邵女上月露面回應爭議時指稱，樋口夫妻當初承租時有口頭承諾日後生意做起來有賺錢，同意讓她調整房租，但對話紀錄中卻看到她說，「沒錢繳房貸，銀行要法拍我的房子。之前妳看到我收到很多法院的公文就是此事，所以我才必須提高房租，下個月就會來貼封條，不信就等著看……」。

邵女批評樋口夫妻利用媒體塑造受害者形象，上月底還說自己秉持「中」日友好的態度便宜租房給樋口夫妻的她，如今將不滿情緒牽涉民族仇恨，「你們日本人了不起嗎？南京大屠殺，你們都忘記了嗎？」她還說，最近網路上很多人威脅要對她不利，她要求樋口夫妻出來說明清楚，否則網暴持續影響她的生活，她也將對網上揚言攻擊她的網友提告。

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