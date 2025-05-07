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    邊境查驗揪出澳洲萊豬 桃市啟動食安聯合稽查

    邊境查驗發現3批澳洲萊豬，桃園市長張善政今於市政會議指示教育等相關單位、跨局處成立「食安聯合稽查小組」。（記者謝武雄攝）

    邊境查驗發現3批澳洲萊豬，桃園市長張善政今於市政會議指示教育等相關單位、跨局處成立「食安聯合稽查小組」。（記者謝武雄攝）

    2025/05/07 20:06

    〔記者謝武雄／桃園報導〕衛生福利部食品藥物管理署於4月29日至5月5進行日間邊境查驗，發現3批澳洲進口豬肉檢出萊克多巴胺（Ractopamine），桃園市長張善政今於市政會議指示教育、衛生、農業、經濟發展及法務等局成立「食安聯合稽查小組」，除針對校園午餐進行專案查核行動， 後續將深入各大通路、賣場、製造廠，擴大進行豬肉原產地標示與瘦肉精抽驗作業。

    教育局長劉仲成表示，因應澳洲萊豬事件，教育局已全面清查校園午餐使用食材，發現都是使用符合規定國產豬肉，未使用進口豬肉；若食材供應商或團膳業者違反契約規定，情節重大者將終止契約。

    他也提到，教育局每年都會針對桃園市114所設有自設廚房之學校及14家團膳業者進行系統性查核，並要求各級學每日落實午餐食材來源查核，契約也規定肉類及其加工品一律使用具國產「三章一Q」認證之食材，須符合CAS、TAP產銷履歷或國產生鮮豬肉追溯標章，且不得驗出含萊克多巴胺。

    衛生局長賈蔚也提到，今年2月11日起已完成121處校園午餐查核，針對豬肉產地標示共稽查106件，結果皆為國產來源；另針對生鮮豬肉抽驗22件，15件確認未檢出含萊克多巴胺，其餘7件芿在檢驗中，抽驗結果公開於「桃食安心資訊平台」，供民眾即時查詢。

    經濟發展局長張誠說，依據食品安全衛生管理法規定，食品需標明內容物、原產地等；農業局亦同步於畜牧場執行飼料抽驗，並在肉品市場端進行豬毛樣本檢測，加強源頭把關。

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