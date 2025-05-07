台中一市兩制？棉被枕頭屬一般垃圾 大樓住戶丟棄卻要收費

市議員陳文政（中）批垃圾處理一市兩制。（記者蘇金鳳攝）

2025/05/07 19:35

〔記者蘇金鳳／台中報導〕老舊的棉被及枕頭垃圾還是資源？台中市議員陳文政今日在市議會提出質疑，既然棉被跟枕頭被環保局列為是垃圾，為何是「一市兩制」？沒有管委會的住戶可隨垃圾車免費丟棄，但有管委會大樓住戶卻被迫支付清運費用，環保局應該要去了解問題；環保局長陳宏益表示，收費問題端視社區大樓與清運業者所簽合約而定。

陳文政指出，根據台中市政府「資源回收網」的規定，棉被、枕頭屬於「一般垃圾」，可由垃圾車免費收運。然而，實際上卻有許多大樓住戶跟他反映，清運業者要求管委會要拒收體積較大垃圾，是「不屬於合約範圍」為由，向管委會要求加收處理費用。

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陳文政表示，還根據現場揭露的價目表，丟棉被需付200元，丟枕頭則需50元。陳文政表示，民眾指出，平時買枕頭只花200元，丟掉卻要被收50元？買棉被500塊，丟掉卻要付200元？」陳文政強調，這種高額收費已經嚴重影響市民生活，讓住大樓的民眾苦不堪言。

他批評，台中市垃圾處理出現這種「一市兩制」現象，根本原因是垃圾處理量能不足。他指出，目前台中市3座焚化爐設備老舊、歲修頻繁，處理能量吃緊，市府清潔隊可優先處理市府收的垃圾；但民間業者卻受到每日進廠量的限制，需控管收取的垃圾量。面對這種壓力，清運業者只能另立名目，將「體積較大」的棉被、枕頭視為「特殊垃圾」，並向大樓住戶加收費用。

陳文政強調，台中市垃圾清運應該有統一標準，不應該因居住形式不同而出現「垃圾一市兩制」。他呼籲環保局必須正視相關問題與規定。

環保局長陳宏益表示，會檢討相關規定，同時加速焚化爐更新速度，提高垃圾處理量能。

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