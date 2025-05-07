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    首頁　>　生活

    與身心障礙女兒相依為命 弱勢母首次歡度母親節

    身障女兒親手為母親洗腳、獻上康乃馨，表達未說出口的愛。（華山路竹天使站提供）

    身障女兒親手為母親洗腳、獻上康乃馨，表達未說出口的愛。（華山路竹天使站提供）

    2025/05/07 22:39

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄路竹區66歲黃阿嬤與身心障礙女兒相依為命，日前因車禍不良於行，華山基金會路竹天使站今天邀集地方公所、里長前往黃阿嬤家探視，陪伴歡度人生中第一個母親節，身障女兒也親手洗腳、獻上康乃馨，表達未說出口的愛，場面溫馨感人。

    華山路竹天使站表示，黃阿嬤有慢性病，平日與身心障礙女兒相依為命，一肩扛起獨自照顧重擔，如今年事已高，身體逐漸衰弱，日前一場車禍導致行動不便，生活更加艱辛。

    華山基金會2年前開始提供黃阿嬤到宅訪視、年節關懷、護理服務和物資協助等服務，由於黃阿嬤從未歡度母親節，華山今天邀集路竹公所主秘辛順明、社會課長陳木村、文北里長陳慶宗及長期支持華山的善士吳芳婷等人，到宅關懷黃阿嬤，並提前慶祝母親節。

    黃阿嬤的身障女兒也親手為她洗腳、獻上康乃馨，對著阿嬤說：「媽媽，我愛你！」母女情深，場面令人動容。

    華山表示，台澎金馬目前成立有401個愛心天使站，免費提供三失（失依、失能、失智）老人服務，現正發起「2025愛老人 端午動起來」公益行動，募集端午關懷禮380元/份；認助長輩常年服務經費每月1250元，一年15000元，給予弱勢長輩一整年溫暖。愛心專線：07-6966433邱站長，劃撥帳號：42182232（戶名：華山基金會，備註：114端午路竹站）。

    華山基金會路竹天使站今天邀集地方公所、里長前往黃阿嬤家，陪伴歡度人生中第一個母親節。（華山路竹天使站提供）

    華山基金會路竹天使站今天邀集地方公所、里長前往黃阿嬤家，陪伴歡度人生中第一個母親節。（華山路竹天使站提供）

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