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    印巴開戰！華航飛布拉格班機CI-67D折返 乘客：平安回來就好

    直飛布拉格華航CI-67D班機載有298名旅客，因印巴開戰中途折返，下午3點48分降落桃機。（記者朱沛雄攝）

    直飛布拉格華航CI-67D班機載有298名旅客，因印巴開戰中途折返，下午3點48分降落桃機。（記者朱沛雄攝）

    2025/05/07 19:34

    〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕印度與巴基斯坦今天清晨爆發軍事衝突，巴基斯坦緊急關閉空域48小時，國際航班大亂。中華航空及長榮航空多個往返歐洲航班被迫取消或轉降，其中，華航CI67台北飛往布拉格、CI75台北飛往羅馬2個航班，中途轉降曼谷加油後，傍晚返回桃園機場，機上旅客折返雖然無奈，但還是認為平安最重要。

    華航CI-75及CI-67航班昨天深夜起飛，前往羅馬及布拉格，航班接近巴基斯坦領空時，巴基斯坦受到印度襲擊緊急關閉領空48小時，無法臨時改飛其他航線，只能轉降曼谷加油，再飛返台灣，下午3點左右平安降落桃園機場，中華航空增派地勤人員協助旅客處理後續問題。

    CI-67D班機原本直飛布拉格，因印巴軍事衝突被迫中途折返，機上載有298名旅客，下午3點48分降落桃園機場。參加旅行團的旅客下飛機後，由領隊召集說明更改行程日期及航班等後續事宜。旅客施先生說，他與家人前往布拉格旅遊，航班在接近巴基斯坦領空時折返轉降泰國曼谷。他說，機長有告知是因為打仗的關係，接下來不知道該怎麼辦，沒辦法，有安全回來就好。

    旅客張先生與朋友規劃了8個月，要到波羅地海鄰近9個國家自助旅行。他說，一行9人昨晚搭機先飛往布拉格，沒想到途中就發生印巴衝突，飛了十幾個小時又回到台灣，旅程中的住宿、車票、船票都付了訂金要趕快處理，機票的部分也還知道該怎麼辦，雖然很無奈，但能平安回到台灣就好。

    直飛布拉格華航CI-67D班機中途折返，下午3點48分降落桃機。（記者朱沛雄攝）

    直飛布拉格華航CI-67D班機中途折返，下午3點48分降落桃機。（記者朱沛雄攝）

    直飛布拉格華航CI-67D班機中途折返，下午3點48分降落桃機。（記者朱沛雄攝）

    直飛布拉格華航CI-67D班機中途折返，下午3點48分降落桃機。（記者朱沛雄攝）

    直飛布拉格華航CI-67D班機中途折返，下午3點48分降落桃機，中華航空增派地勤人員協助旅客處理後續問題。（記者朱沛雄攝）

    直飛布拉格華航CI-67D班機中途折返，下午3點48分降落桃機，中華航空增派地勤人員協助旅客處理後續問題。（記者朱沛雄攝）

    旅行團旅客下飛機後，領隊召集說明更改行程日期及航班等後續事宜。（記者朱沛雄攝）

    旅行團旅客下飛機後，領隊召集說明更改行程日期及航班等後續事宜。（記者朱沛雄攝）

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