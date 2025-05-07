先賞後吃！虎山巖金針花大噴發25萬朵 遊客賞花大啖現炒金針花

虎山巖金針花大開逾9成，金黃色花海相當壯觀。（米諾斯提供）

2025/05/07 19:13

〔記者湯世名／彰化報導〕母親節前夕，彰化縣花壇鄉虎山巖金針花大噴發，全園已大開逾9成達25萬朵，滿山金澄澄花海，堪稱歷來最美，不分平假日都吸引爆滿遊客入園，現場還有現炒金針花，不少遊客「先賞後吃」，賞花拍照之後，以銅版價格現買現炒坐在園區大啖金針花，直呼「鮮甜好吃！」

黃姓園主今天清晨入園勘查，發現園區「台東七號」金針花已大開逾9成，數量多達25萬朵，直指今年的金針花堪稱是歷年來最美也最多，今年來賞花拍照的遊客真的很幸福，不用遠赴台東、花蓮，就可以在西部小山丘欣賞到壯麗的金針花海。

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連日來入園賞花的遊客是平日與假日都大爆滿，尤以假日更是遊覽車一輛接一輛入園，警方也都出動疏導交通。

攝影師米諾斯說，據觀察金針花到今天已大爆發9成25萬朵，這禮拜天母親節將達到最高峰，且母親節過後10天花況仍相當美。遊客若不想人擠人，可以在平日清晨或九點之前來拍照。

許多志工出動入園採摘金針花，讓遊客賞花之外，還能吃到現炒的金針花，吃過的都豎起大拇指稱讚，直呼「鮮甜好吃」，且只需要銅板價格就可以現炒現吃，還可以買生的回去自己炒來吃；黃姓園主說，台東七號金針花花瓣較厚，炒過後口感很脆，只需加點水和鹽巴調味，不加味精，因為金針花本身就很鮮甜，炒過後一樣鮮豔好吃。

母親節前夕，虎山巖金針花大開逾9成，現場還有現炒金針花，遊客現買現炒大啖金針花，直呼「鮮甜好吃！」（米諾斯提供）

虎山巖金針花園區現場有現炒金針花，讓遊客賞花之外還可以吃到鮮甜美味的金針花。（米諾斯提供）

虎山巖金針花園區現場有現炒金針花，讓遊客吃到鮮甜美味的金針花。（米諾斯提供）

虎山巖金針花園區現場有現炒金針花，新鮮甜美可口。（米諾斯提供）

虎山巖金針花園區黃姓園主曬金針。（米諾斯提供）

虎山巖金針花至今已大開逾9成，現場有高達25萬朵，金黃色花海相當壯觀。（米諾斯提供）

志工一早就入園採摘金針花，讓遊客賞花之外還可以吃到鮮甜美味的金針花。（米諾斯提供）

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