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    週四轉晴！高溫上看33度 山區防午後雷陣雨

    週四各地大多為多雲到晴。示意圖。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    週四各地大多為多雲到晴。示意圖。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    2025/05/07 22:02

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週四（8日）鋒面逐漸北抬遠離，雨勢趨緩，各地多為多雲到晴，午後各地山區則有局部短暫雷陣雨。

    中央氣象署預報，週四北部及東北部地區，氣溫將會回升，台灣各地及澎湖、金門、馬祖地區，大多為多雲到晴，僅基隆北海岸有零星短暫陣雨；午後各地山區亦有局部短暫雷陣雨，而明日清晨至上午，大台北、東北部及馬祖地區，仍有零星短暫陣雨，外出記得攜帶雨具備用。

    溫度方面，週四由於環境轉為東南風，北部、東北部及東部地區，氣溫將會回升，預測西半部白天高溫可達31至33度；東半部約為28至29度，而各地低溫則約20至24度。至於離島方面，澎湖及金馬為多雲到晴；馬祖有短暫陣雨，澎湖全天氣溫為23至29度；金門約20至28度；馬祖是19至25度。

    至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，週六、週日鋒面又將由北往南通過台灣，包含南台灣在內，各地恐有短暫陣雨或雷雨，也要留意對流系統發展、移動，可能帶來的局部較大雨勢機會，打算安排假日活動的民眾要特別留意。

    紫外線指數部分，週四基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、宜蘭縣、連江縣為「高量級」；其餘縣市均為「過量級」。

    ​空氣品質方面，週四環境風場為偏東風至東南風，西半部擴散條件稍差。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

    週四西半部高溫可達31至33度。（擷取自中央氣象署網站）

    週四西半部高溫可達31至33度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週四為「高量級」跟「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週四為「高量級」跟「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    ​空氣品質方面，週四環境風場為偏東風至東南風，西半部擴散條件稍差。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    ​空氣品質方面，週四環境風場為偏東風至東南風，西半部擴散條件稍差。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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