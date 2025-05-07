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    進入5月還沒有颱風生成？中央氣象署曝原因

    四月下旬菲律賓東南方海域有一擾動正在發展，不過氣象署指出，目前太平洋高壓勢力較強，熱帶擾動較難北上發展。（圖擷自颱風論壇）

    四月下旬菲律賓東南方海域有一擾動正在發展，不過氣象署指出，目前太平洋高壓勢力較強，熱帶擾動較難北上發展。（圖擷自颱風論壇）

    2025/05/07 19:14

    〔記者林志怡／台北報導〕時序進入5月，天氣變化迅速，一波接一波的梅雨鋒面先後襲台，但近期低緯度仍未有任何颱風生成。中央氣象署預報員林定宜指出，目前太平洋高壓勢力較強，盤據的海面範圍較廣，因此熱帶擾動較難北上發展，而過去5月的颱風其實也沒有很多，在此之前通常只有一兩個。

    颱風季一般落在每年的6至10月，但通常6月前就會陸續有颱風生成，根據中央氣象署颱風資料庫，去年首個發展為颱風的熱帶擾動生成於5月18日，後在5月26日生成當年度首個颱風「艾維尼」，是2020年以來，首次到5月才生成當年度第一個颱風，更是1951年有統計資料以來第7次、到5月才出現首個颱風。

    此外，根據資料庫內容，過去通常4月前左右就會有颱風生成，比如2023年首個颱風「珊瑚」生成於4月19日，2022年首個颱風「馬勒卡」生成於4月8日，緊隨其後還有同年4月10日生成的颱風「梅姬」，2021年首個颱風「杜鵑」，更在2月18日就已經生成，2020年的首個颱風，則是5月12日生成的「黃蜂」。

    對於今年直到5月還沒有颱風生成，中央氣象署預報員林定宜解釋，目前太平洋高壓勢力較強，盤據在海面的範圍也比較廣，而熱帶擾動通常分布於太平洋高壓的南側，在此情況下，比較難北上移動或進一步發展，且台灣所處緯度來說，因為風切較大，也不利於颱風發展。

    不過，林定宜表示，其實5月之前生成的颱風本身就比較少，歷年來即使有，通常數量也不會太多。

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