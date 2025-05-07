高雄六龜新發社區傳承山茶文化 打造國際體驗基地

高雄六龜新發社區以山茶文化與國際青年交流，打造國際體驗基地。（記者陳文嬋攝）

2025/05/07 22:35

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市六龜山茶聞名國際，新發社區製茶超過一甲子，挺過八八風災後蛻變重生，農業局輔導舉辦國際志工體驗營，以山茶文化進行國際交流，近2年逾200名國際師生參與，打造山茶國際體驗基地。

農業局推動「根留農村計畫」，輔導六龜新發社區發展協會舉辦國際志工體驗營，串聯高雄美國學校、台灣志願服務國際交流協會、新發社區發展協會、新發國小等，近2年吸引214位國際師生參與，不僅報名人數逐年成長，更促成至少15%青年回流參與，提升國際知名度。

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國際青年志工帶領新發國小學童創作雙語茶侶手冊、進行英語教學，更深入社區參與茶席禮儀課程、手繪茶包設計，並透過「青銀共學」與長輩共備健康餐食、分享記錄部落故事，促進跨世代文化交流體驗，成功打造國際知名度。

農業局指出，今年聚焦山茶文化傳承、綠色照顧實踐及創意經濟發展等三大特色，「山茶文化傳承」學習揉茶、品鑑，結合製茶技術將茶產業知識轉化為教育素材，引導學童以繪本「孩童的山茶故事」記錄茶園生態，成果作品將於六龜山茶故事館展出。

此外，志工參與長輩幸福餐桌活動，與社區居民共創高齡健康菜單，推動環境清潔、農務支援等服務，具體落實聯合國永續發展SDGs目標；並以部落手感經濟為主題，跨國志工團隊協助開發茶染工藝品、文化小旅行，為社區產業注入創新動能。

新發社區發展協會理事長潘怡禎說，透過從採茶、製茶到茶席服務完整歷程，讓國際青年深刻理解六龜新發茶鄉堅韌生命力，藉由青銀族群互動交流，激發長輩分享珍貴生命經驗，並促成跨世代、跨種族及跨文化共學茶藝溫馨場景，為社區發展帶來嶄新動力與創意。

農業局長姚志旺表示，將持續推動國際志工與農村社區連結，強化在地產業國際交流，鼓勵更多農村社區參與國際合作，透過農村體驗結合青年志工力量，將農村文化、產業與風土人情傳遞世界各地。

高雄六龜新發社區以山茶文化與國際青年交流，打造國際體驗基地。（記者陳文嬋攝）

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