新北汐止某幼兒園再爆疑似不當體罰 教育局：已受理調查

指新北汐止某幼兒園疑似有幼兒教師不當體罰學生，質疑此案自去年11月便有家長發現孩子耳朵受傷，今年3月更陸續發現大腿與臀部疑似傷痕，怒批教育局冷處理，讓家屬心碎；示意圖。（記者羅國嘉攝）

2025/05/07 19:08

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市議會今（7）日進行一至六審聯合業務質詢，民進黨籍議員周雅玲在議會質詢教育局長張明文，指新北汐止某幼兒園疑似有幼兒教師不當體罰學生，質疑此案自去年11月便有家長發現孩子耳朵受傷，今年3月更陸續發現大腿與臀部疑似傷痕，怒批教育局冷處理，讓家屬心碎；張明文回應，家長已於6日提出相關證據，教育局將依程序辦理，絕不包庇。

周雅玲指出，受害幼童年僅4歲，去年11月耳朵出現紅腫傷痕，今年3月起大腿與臀部又發現疑似傷痕，家長不只向教育局反映，也向校方與區公所陳情，卻屢遭推託。她憤怒說「阿嬤上週親赴公所反映，對方卻表示無法處理、建議轉向議員協助，「阿嬤講不到兩句話就眼眶泛紅」，更批校長面對家長陳情卻無視對待，令人痛心。

請繼續往下閱讀...

張明文表示，教育局一向重視校園幼兒安全，絕無所謂冷處理或官官相護之情況。家長於6日有提出相關證據，已受理並展開調查程序，未來也會依法進行處置，調查結果會主動對當事人說明。

周雅玲質疑，該名幼教老師曾在去年暑假因類似事件被停職一個半月，後又恢復職務，顯示非首次被投訴。批評教育局對事件的後續調查與回應遲滯，難以讓家長信服，並強調孩子已經離園2週，希望市府能給予受害家庭一個交代。

新北市副市長朱惕之則說，要求教育局應儘速完成調查並向家屬與議員說明具體處理結果。

教育局表示，今年2月20日接獲學校通報校內一幼生主要照顧者奶奶反映幼兒園疑似不當對待幼生情形，立即派員到園稽查並啟動調查，調查過程雖監護人拒絕讓孩子接受訪談、幼生奶奶也未出席，仍依教保相關人員違法事件調查處理辦法規定調查釐清，並送交教保服務機構不適任人員認定委員會審議確認後辦理。

教育局說，幼生阿嬤於6日送交此案相關新事證，局處評估新事證情形，已立即將該師調離現職不再接觸任一幼生，並將新事證納入調查盡速釐清確認。並強調，對於不當對待幼生行為絕對零容忍，任何違法行為絕對嚴懲不貸，同時針對教保服務機構違法行為強力落實不定期稽查與訪視，督導全市幼兒園園務管理。

學校表示，該幼生奶奶曾向校方表示不認同幼生兒童發展篩檢結果，並要求校方修改結果，學校均持續與奶奶溝通說明篩檢重要性。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法