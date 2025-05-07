全國護理師荒！台南護理生實習前加冠 各大醫院都來鼓勵

護理生手持象徵薪傳的燭火進行宣誓，效法南丁格爾的精神。（記者吳俊鋒攝）

2025/05/07 19:54

〔記者吳俊鋒／台南報導〕國內護理師嚴重缺工，政府祭出薪資等策略方案，搶救人力荒，除了鼓勵留任，新血挹注也很重要，中華醫事科大今天為181位護理生舉辦實習前的加冠儀式，如同另類的成年禮，不僅家長踴躍出席，台南各大醫院護理部主管也都到場，信心喊話，熱忱歡迎「準南丁格爾」們。

參加典禮的大台南護理師護士公會常務監事劉憶萍表示，國民的健康促進，真的需要護理師參與，這是很有價值的工作，目前職場環境、條件，以及薪資逐步改善中，盼有更多生力軍投入。

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劉憶萍感謝中央相關部會推出政策，鼓勵更多人投身護理工作，包含合理的護病比，以及本月6日公告的夜班獎勵的新制度，涵蓋面比去年好很多，也希望學生與家長都能看到改善護理人員職場環境的努力。

劉憶萍強調，除了打造友善職場的趨勢，以及政策方向之外，更需要民眾來肯定、支持護理師，大家的認同，是她們持續投入工作的動力。

與會的護理前輩也齊聲籲請衛福部，加速提升護師執業條件與環境，並改革護理勞動權益，才能成功留才，也有助於更多人願意投身白衣天使的行列。

華醫護理系副教授黃煥彰則認為，目前四技護理招生增加10﹪，反而對私立大專院校造成排擠，畢業的新血不足，等於影響周邊地區醫院的護理人力。

專程從彰化鹿港南下出席女兒加冠典禮的曾國書夫婦指出，護理科系是孩子自己選讀，不僅有興趣，更認為這是神聖的工作，做為父母，全力相挺，也鼓勵她要堅持。

今年加冠的四技二年級「男丁哥兒」林柏辰提到，家裡長輩多，為了能幫忙照顧，選讀護理系，他也希望政府能持續協助提升工作環境，讓學長姐們回到職場，紓解人力荒。

典禮在該校演藝廳舉行，包含日間部五專三年級、四技二年級的學子，女護生152人、男護生29人，依序上台接受專業老師加冠，這是實習前的重要儀式。

女護生配戴護士帽，男護生則是別名牌，加冠完成後進行傳光儀式，護理系主任黃惠子與18位專業老師，以接力方式逐一點燃學生手中的蠟燭，薪傳南丁格爾濟世救人的精神。

接著由加冠生林成達與蔡欣凌，帶領全體學子宣讀南丁格爾誓詞，整個儀式過程莊嚴、隆重；隨後頒發護理系百合花獎，表揚優秀的實習老師，還有學生的成績優良獎等。

中華醫事科大校長孫逸民說，加冠代表在系上專業訓練後，要展開相關實習，老師辛苦培育，就是希望學子於職場找到好工作。

孫逸民強調，若政府能夠重視未來職場新鮮人工作環境的改善，應該可以吸引更多有抱負理想的學生投入護理界。

專業老師為即將實習的護理生加冠，期勉效法南丁格爾的奉獻精神。（記者吳俊鋒攝）

專業老師為即將實習的護理生加冠。（記者吳俊鋒攝）

加冠儀式之後，護理生們進行傳光。（記者吳俊鋒攝）

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