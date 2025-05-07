「粉紅超跑」回鑾慢慢走 最快週四這時段進台中

拱天宮媽祖鑾駕預計週四（8日）入境台中。（讀者提供）

2025/05/07 19:00

〔記者黃旭磊／台中報導〕苗栗白沙屯拱天宮媽祖持續回鑾，由於路徑步調慢行，台中警方估計明天週四（8日）下午2時從大度橋入境台中市，沿烏日、大肚、龍井區北上清水區，烏日警分局投入166名警、民力，維護進香安全及沿線交通疏導勤務。

「2025苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步進香民俗活動」，6日回鑾首度進南投縣名間鄉，民眾直呼「歷史的時刻」，而鑾駕緩步持續北上，警方預計8日下午2時左右將有大量信徒跟隨鑾轎入境台中，至9日晚間6時於路口編派警力實施交通指揮。

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烏日警分局長劉雲鵬說，今年「香燈腳」人數再創新高，編列鑾轎制服安維、便衣蒐證、掃炮、檢扒兼防踩踏等組別，投入166名警、民力維護進香秩序，讓進香隊伍一路順暢、平安。

警方強調，5月8日下午2時至9日晚間6時相關路段提醒駕駛改道，包括烏日區中山路三段大度橋南下往彰化方向封閉機慢車道，大肚區沙田路一段（興和路口至自由路口）沿線實施彈性調撥車道，龍井區沙田路四段與中華路口（山陽橋端、竹泉橋端）、沙田路六段與向上路七段路口，南北向行駛沙田路四至六段車輛，改由中華路行駛。

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