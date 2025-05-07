嘉義輕軌中央沒要全額負擔 市府批：史上最大詐騙案？

嘉義市長黃敏惠上午大陣仗宣布嘉義輕軌建設中央要全額負擔工程款，不過，交通部下午說這是誤解。（記者丁偉杰攝）

2025/05/07 19:07

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卓揆答詢嘉市爭取輕軌議題 黃敏惠解讀 :中央願全額負擔

誤讓卓榮泰稱「全額負擔嘉義市輕軌」 交通部長陳世凱道歉了

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市爭取「嘉義大眾捷運系統藍線建設計畫」應由中央主政興建及全額負擔，市府依據昨（6）日國民黨立委林倩綺質詢行政院長卓榮泰的畫面，解讀中央同意全額負擔工程款372億元，市長黃敏惠今天大陣仗宣布。不過，交通部長陳世凱下午道歉說，這是交通部資料準備錯誤，嘉義市府仍應趕快提出建設經費的分配比例和預算。嘉義市府批評，「交通部說是誤解，在短短一天之內，讓大嘉義地區民眾期望再度落空，這是台灣史上最大的詐騙案？」

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嘉義市府指出，昨天立委林倩綺在立院會質詢卓揆長影片當中，可以清楚知道卓揆明確表示中央願意負擔嘉義輕軌372億元工程款，卻又指責嘉義市府連0.66億元的用地費用負擔都談不攏。但是交通部今日新聞稿指出，卓揆答詢內容是依據嘉義市府去年11月所提可行性研究報告，由此可見嘉義市府從頭到尾都願意負擔用地費用。

嘉義市府說，市府今日因此召開記者會向大眾說明，再度明確表示地方政府願意配合負擔用地費用。但卓揆在昨日質詢後，中央行政院與交通部從未澄清答詢內容有誤，而是任由短影音四處流竄，這是在抹黑嘉義市政府？

嘉義市府說，卓揆在此影片內同意中央負擔372億元工程款，後交通部說是誤解，在短短一天之內，讓大嘉義地區民眾期望再度落空，這是台灣史上最大的詐騙案？

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