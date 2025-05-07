桃園蓋大巨蛋進度曝 不排除由樂天投資

桃園市政府規畫在中壢運動園區蓋大巨蛋。（資料照）

2025/05/07 20:57

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府規畫在中壢運動園區蓋大巨蛋，體育局今天在議會工作報告，議員彭俊豪詢問大巨蛋是否成為職棒主場、青埔國際棒球定位？體育局長許彥輝說，大巨蛋採促參方式營運，已經與多個業者包含職棒球團接洽，不排除由樂天投資大巨蛋；另外，樂天今年把二軍拉回桃園整備，未來青埔仍可以發展為三、四級棒球發展基地。

許彥輝說，未來大巨蛋除了提供賽事使用，也可作為演唱會、藝文展演等多功能用途，大巨蛋依「促進民間參與公共建設法」結合民間資源投資進行「新建、營運、移轉BOT」計畫，目前由世曦顧問公司規劃所需運動項目及設施，體育局審查規劃內容，包括運動項目、營運期程、財務試算，預計年底完成可行性評估、交通影響評估及先期規劃等事宜，明年辦理招商事宜，公告招商階段辦理招商說明會，協助有意願潛在投資廠商進行投資評估，以利招商推動，今年也會辦理招商座談會，邀請各球團及各類型潛在投資廠商出席。

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議員楊朝偉、林政賢要求做好先期規畫，納入更多運動項目，適合不同年齡層的運動項目都要考量；議員魏筠認為園區之前曾被偷倒廢土，市府要加強防範；議員李宗豪也呼籲，體育局和市府除了規畫大巨蛋，也要充分支援各級棒球場的維修經費；議員余信憲則要求是否要興建大巨蛋，要有明確的時程，不要敷衍議員。

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