布農八部合音有「奶音」！海端鄉聯合射耳祭記者會 2歲娃也開唱

八部合音的奶音來自於2歲的胡小弟，長官致詞還大笑，被追著要他「噓，小聲」。（記者劉人瑋攝）

2025/05/07 19:52

〔記者劉人瑋／台東報導〕2025年海端鄉聯合射耳祭23、24日舉行，海端鄉公所今天舉辦記者會，宣布祭典啟動，邀請胡金娘長老擔任祈福儀式主祭，現場也演出「八部合音」。聯合祭典有傳統技能競賽及射耳祭儀式展演，公所歡迎大家來體會充滿分享精神的布農族文化。

胡金娘細心進行漫長的儀式後，崁頂古謠班演出「八部合音」，傳唱古老布農旋律，歌聲低迴悠揚，眾人圍圈吟唱，渾厚的聲音響徹山林。海端鄉長胡金至親自帶領進行射耳儀式與分肉共享儀式。

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「八部合音」出現微弱的「奶音」，2歲胡小弟被阿嬤帶來參加表演，聲量不及阿公和叔伯輩，更是一點也不渾厚，但原住民氣質就是要從小培養。阿嬤說，現在都努力教孫子講母語，務不能中斷文化。

公所說，射耳祭（Malahtangia）儀式由年長者帶著年輕一輩以箭射向懸掛的獵物，原指射水鹿或山羌耳，作為布農族重要傳統象徵，展現族人勇氣與成熟，今年祭典將完整重現傳統祭槍儀式，3村聯合辦理，展現布農族文化的集體力量與共同記憶。

八部合音的奶音來自於2歲的胡小弟，長官致詞還大笑，被追著要他「噓，小聲」。（記者劉人瑋攝）

海端鄉聯合射耳祭23、24日舉行，海端鄉公所今天舉辦記者會，現場也演出「八部合音」。（記者劉人瑋攝）

海端鄉聯合射耳祭記者會演出「八部合音」。（記者劉人瑋攝）

海端鄉聯合射耳祭記者會演出「八部合音」。（記者劉人瑋攝）

示範射耳儀式。（記者劉人瑋攝）

巫師胡金娘（左1）擔任活動前祈福、祭儀。（記者劉人瑋攝）

海端鄉長胡金至切肉分享。（記者劉人瑋攝）

記者會宣告活動展開。（記者劉人瑋攝）

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