雨勢入夜後趨緩！把握明後2天好天氣 週末由北往南轉雨

鋒面帶來的雨勢預計在入夜後趨緩。（資料照）

2025/05/07 18:43

〔記者林志怡／台北報導〕今日雨彈轟炸大半個台灣，中央氣象署指出，今天的雨勢入夜後就會趨緩，明天各地進一步轉晴，白天氣溫也將恢復到30度左右，週五還會繼續回暖，但週六、週日隨即有下一波鋒面影響台灣，各地由北往南轉雨，並可能有局部大雨發生，氣溫也將再度下滑，整週晴雨交替，變化幅度較大。

中央氣象署預報員林定宜指出，今日各地受鋒面影響，有較明顯的雨勢出現，但入夜後就會逐漸趨緩，且隨著明天鋒面往北遠離，清晨到上午大台北、東北部地區因為殘留水氣會有零星短暫陣雨，白天起各地天氣將逐漸轉為多雲到晴，僅基隆北海岸持續有零星短暫陣雨。

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林定宜也提醒，明天各地山區中午過後，因熱對流作用，可能有短暫雷陣雨出現，另因風向轉為東南風，北部、東北部、東部氣溫回升，西半部白天氣溫可達31至33度、東部約28至29度，各地夜間、清晨氣溫則落在20至24度。

週五則因水氣增加，各地天氣轉為多雲，但風向維持南風、西南風、氣溫持續回升，且午後各地有局部雷陣雨，且東南部可能有焚風出現，晚起則因另一波鋒面接近，北部地區、基隆北海岸有零星短暫陣雨。

林定宜表示，週六、週日將有下一波鋒面通過台灣，各地天氣由北而南趨於不穩定，西半部、東北部有短暫陣雨或雷雨，並可能有局部大雨發生機率，其他地區則有局部短暫陣雨或雷雨，且隨著鋒面向南移動，雨區也將往南部轉移。

週末受鋒面影響期間，北部地區氣溫約18至26度、中部21至30度、南部23至31度、東部約21至26度。

下週一清晨各地氣溫仍偏涼，但白天起各地氣溫回升，南部、東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲午後局部短暫雷陣雨，下週二、週三則恢復東南風至偏南風的環境，各地多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，迎風面的東南部地區及恆春半島則有局部短暫陣雨。

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