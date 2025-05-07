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    投縣路邊停車收費上路1年開始催繳欠費 2個月逾1萬筆

    南投市有500個路邊停車格，南投縣府交通管理所上月開始寄去年3、4月欠繳停車費的催繳單，共寄出1萬500份。（記者陳鳳麗攝）

    南投市有500個路邊停車格，南投縣府交通管理所上月開始寄去年3、4月欠繳停車費的催繳單，共寄出1萬500份。（記者陳鳳麗攝）

    2025/05/07 18:26

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣公有路邊停車格車費，開辦1年後縣府開始寄欠費催繳單，4月先寄去年3、4月欠繳停車費的催繳單，只寄南投市的就有1萬500份，本月起會再寄出去年5、6月欠繳的催繳單，若動作快一點月底可能開始清查去年7月未繳的部分，該月份因南投、草屯也開始收費，預估催繳單可能爆量。

    南投縣從去年3月開辦路邊停車收費作業，該月由南投市率先開始，約有500個路邊停車格，因南投和草屯都採無紙假收費，即用智慧停車樁感應車輛出入，因為沒有催繳，因此有民眾誤以為沒有收費，一停停了兩個月，後來查詢才知停車費高達1萬元。

    南投縣府交通管理所一直到上月才開始寄欠繳停車費的催繳單，上月寄出的是去年3、4月欠繳的催繳單，這兩個月因只有南投市開始收費，因此寄送的就只有南投市部分，惟南投市兩個月就寄出1萬500張催繳單。

    交通管理所指出，原本是想用手機簡訊發送催繳通知，但擔心民眾以為是詐騙而相應不理，因此改以平信寄出，繳費期限為1個月，若逾期未繳即會用掛號信二次寄送催繳單，而這次就會收工本費。

    交通管理所也說，本月份會再寄去年5、6月的催繳單，若加快速度，有可能月底可清查去年7月的欠繳部分，若時間趕不及本，最晚6月底就會寄出南投、草屯加埔里去年7月的欠費催繳單，預估屆時欠繳單恐怕會爆量。

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