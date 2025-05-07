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    超幸運！名間弓鞋國小媽祖停駕 還與「粉紅超跑」合照

    超幸運，這所國小媽祖停駕還與「粉紅超跑」合照。（白沙屯媽祖網路電視台提供）

    超幸運，這所國小媽祖停駕還與「粉紅超跑」合照。（白沙屯媽祖網路電視台提供）

    2025/05/07 17:43

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕白沙屯媽祖往雲林北港朝天宮徒步進香，今年回程途中首度進入南投縣境內，引起轟動，媽祖婆鑾轎6日也駐駕松柏嶺受天宮，自發性組織白沙屯媽祖網路電視台也分享媽祖婆今（7）日起駕後，進入名間鄉弓鞋國小停駕，學校師生也拉起歡迎媽祖婆的紅色布條，拍下與媽祖婆鑾轎合照畫面，讓白沙屯媽祖網路電視台駱調彬說「弓鞋國小超有紀念的團體照 可以表框了」，也成為今年「粉紅超跑」曾入內學校，少數能拍下團體照學校。

    弓鞋國小校方表示，感謝媽祖賜福，庇佑弓鞋國小 ；校方也在粉專致意稱，特別感謝各位香燈腳與香客的蒞臨，躬學館有幸成為大家旅途中短暫歇息的地方，願每一位隨香者都平安順行、福慧雙修。在媽祖的庇佑下，弓鞋國小將繼續秉持誠心、善念與教育初心，培育孩子健康成長，讓愛與信仰在校園中延續。

    依校方網站資料，弓鞋國小位於南投縣名間鄉，共12班、學生232人；校方粉絲專頁則簡介：一個位於台灣最大茶葉集散地，茶香與國樂樂聲繚繞交織的小學。如今又多了與媽祖婆鑾轎拍攝團體照回憶。

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