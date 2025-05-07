喬友彎道超車？ 彰化2大「鬼樓」都更進度曝

彰化火車站前的喬友大樓都更案，目前進入草擬都更事業計畫階段。（記者張聰秋攝）

2025/05/07 17:24

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市喬友大樓與員林市黃金帝國大樓，過去曾是火車站前最熱鬧的地標建築，如今卻成為「都市之瘤」。兩案歷經火災、命案、921大地震後淪為廢墟多年，被網友戲稱「鬼樓」，現在一公辦一自辦，雙雙啟動都更程序，其中喬友案進展更快，有望在2030年前完成重建、浴火重生。

這兩棟商場大樓皆於1991年落成啟用，曾是旅館、遊藝場與商場聚集的人氣地標，但風光僅維持數年。災難接連發生後，不僅被判定為危樓，也淪為治安死角。多年來地方居民引頸期盼，總算盼到拆除再更新的曙光。

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喬友大樓位於彰化火車站前，基地面積約408坪，縣府輔導115位地主成立都市更新會，採自辦都更模式，重建經費約14億9640萬元，規劃興建地上25層、地下5層的住商混合大樓。大樓已於前年（2023）完成拆除，去年（2024）也成功取得彰化銀行11億融資，目前都更會正草擬都市更新事業計畫，預計最快6月提報縣府審議，接著進入權利變換與施工階段。

員林市的黃金帝國基地面積更達780坪，為彰化縣首件公辦都市更新案，由縣府主導整併公私地，地主共280人，重建經費估27億元，設計為地上22層、地下4層的住商大樓。該案目前正執行拆除工程，預計明年（2026）5月拆除完畢，今年底前縣府啟動招商，引進實施者負責後續計畫書草擬與權利變換程序，不過因地主人數多，整合難度相對高，後續能否如期推進仍待觀察。

縣府建設處表示，喬友案因為地主較少，又採自辦方式，程序跑得比較快，如果權利變換能順利完成，有望搶在黃金帝國之前開工，成為彰化都市更新的成功案例，甚至可能在2030年前重生，翻轉過去頹敗印象。

彰化縣政府推動都市更新兩大案指標，喬友自辦、黃金帝國公辦，目前喬友的進度超前黃金帝國。（圖建設處提供）

員林火車站前的黃金帝國大樓目前剛進入拆除，縣府委由包商設圍籬展開拆除工程。（記者張聰秋攝）

員林黃金帝國都更案，縣府結果大樓旁公有宿舍地，公私地整合以街廓當基地展開公辦都更程序。（記者張聰秋攝）

員林黃金帝國大樓目前進行拆除工程，先拆公有宿舍緊接再拆大樓，由高樓逐層往下，比照彰化市喬友大樓方式。工程預計明年5月完成。（記者張聰秋攝）

員林黃金帝國地主高達280人，未來權利變換整合增添困難度與變數。（記者張聰秋攝）

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